Diputats independents de JxCat constituiran una associació pròpia

Els diputats de Junts per Catalunya, reunits a Vilafranca aquest cap de setmana Foto: Junts per Catalunya

Moviments a Junts per Catalunya (JxCat). Diputats independents de la candidatura de Carles Puigdemont ultimen una associació pròpia, segons ha avançat l'agència Efe i han confirmat fonts consultades per. Aquest moviment arriba després que el president Carles Puigdemont assenyalés, dissabte, que JxCat s'ha de convertir ja en un "moviment polític" estable Dins del grup parlamentari dissenyat per Puigdemont hi conviuen representants independents i dirigents del PDECat. La iniciativa arriba el mateix dia que la coordinadora general del partit, Marta Pascal, insistís que no es podia repetir JxCat sense el concurs de la formació nacionalista, que té registrat el nom de la coalició i en té els drets electorals.El president a l'exili reunirà aquest dimecres els diputats a Brussel·les per abordar l'escenari de la investidura -bloquejada pel veto del Tribunal Suprem al fet que Jordi Sànchez se sotmeti al debat parlamentari- i la possibilitat de situar un nou candidat a la presidència de la Generalitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)