​Uber torna a operar a Barcelona sense flota de cotxes pròpia

Uber està present en més de 600 ciutats de tot el món, segons la mateixa companyia, però a l'estat espanyol no ho té fàcil per desplegar-se. El motiu és la regulació que estableix que només hi pot haver una llicència de vehicle de lloguer amb conductor (VTC) per cada 30 taxis. Assegurar aquesta ràdio és el que ha motivat el reglament que tramita el govern d'Ada Colau a l'Àrea Metropolitana (AMB), perquè ara com ara no està garantida perquè s'ha obert la porta a milers de noves llicències.



L'1/30 la va establir el govern de Felipe González escudant-se en la ràtio existent en aquell moment. Anys després, amb el també socialista José Luis Rodríguez Zapatero al poder, es va liberalitzar les VTC per la transposició de la Directiva Europea de Serveis. Van estar liberalitzades entre el 2009 i el 2015, quan a les portes de les eleccions espanyoles l'executiu del popular Mariano Rajoy va reintroduir les limitacions.



La Generalitat té la competència sobre les llicències, i en va deixar moltes al calaix malgrat que per llei havia d'acceptar-les. Ara s'estan multiplicant malgrat estar limitades perquè el Suprem està concedint les autoritzacions VTC que en el seu dia van denegar les comunitats autònomes. Això està suposant un degoteig de noves llicències que els taxistes estimen que poden arribar a ser 3.000 noves només a Catalunya.

Un cotxe que ofereix serveis d'Uber a Barcelona. Foto: Uber