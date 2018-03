Puigdemont reunirà dimecres a Bèlgica els diputats de JxCat

Reunió de grup parlamentari de Junts per Catalunya a Brussel·les Foto: ACN

Carles Puigdemont, cap de llista de JxCat, ha convocat aquest dimecres els diputats del seu grup parlamentari en una reunió a Bèlgica, segons ha avançat el diari Ara i han confirmat fonts de Junts per Catalunya.La reunió de treball es durà a terme un mes després que Puigdemont ja convoqués els seus diputats a principis de febrer i es produirà, però, pocs dies després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena denegués a Jordi Sànchez la llibertat provisional i el permís de sortida puntual de la presó de Soto del Real per assistir com a candidat a la sessió d'investidura, inicialment prevista per aquest dilluns.La defensa de Sànchez va descartar diumenge presentar la petició de mesures cautelars davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg i ha optat, en canvi, per presentar un recurs d'apel·lació davant del Suprem

