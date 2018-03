L'Exèrcit porta a Barcelona una exposició sobre banderes històriques d'Espanya

Un dels civils que s'ha apuntat a la jura de bandera espanyola, fent una petó a la rojigualda Foto: ACN

L'exèrcit espanyol ha organitzat una exposició sobre les banderes històriques d'Espanya que durant els pròxims mesos recorrerà diverses ciutats. Entre elles passarà per Barcelona, on s'hi estarà des d'aquest dilluns fins al 7 d'abril. Enguany es commemora el 175è aniversari del reial decret del 13 d'octubre de 1843 pel qual la reina Isabel II va ampliar l'ús de la bandera bicolor de l'Exèrcit de Terra, "consagrant-se realment i a partir d'aleshores com la primera bandera nacional", tal com recorda la institució.Així, l'exèrcit ha organitzat una exposició de banderes històriques d'Espanya, des dels Reis Catòlics fins a dia d'avui, que recorrerà diverses ciutats de l'Estat "per divulgar l'origen i l'evolució d'aquest símbol nacional". La mostra l'organitza l'Institut d'Història i Cultura Militar i, amb aquestes activitats, les forces armades volen divulgar la història i l'evolució de la bandera espanyola.

