Puigdemont dona suport a Toni Postius a Lleida per «derrotar el bloc del 155» a les municipals

El 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha donat suport aquest dilluns des de Bèlgica a Toni Postius perquè ''derroti el bloc del 155'' a les eleccions municipals de 2019 com a alternativa a Àngel Ros. Postius ha visitat Puigdemont a la seva residència de Waterloo després d'haver estat designat fa un mes alcaldable als comicis de l'any que ve, en superar el procés de primàries del PDECat. Puigdemont ha dit que les eleccions municipals de 2019 seran una ''nova fita republicana'' i que ''els ajuntaments són una peça clau del nou país''.En aquest sentit, ha remarcat que el passat 21-D ''Lleida no va fallar i va donar una molt bona notícia al conjunt del país'', i s'ha mostrat convençut que ''allò que vindrà de Ponent ens enriquirà a tots''. Postius ha transmès a Puigdemont ''l'escalf i els ànims de la gent de Lleida'' perquè mantingui ''la dignitat del govern de la Generalitat a l'exili''. Així mateix també li ha comunicat que farà una candidatura el ''màxim de transversal possible'' per aconseguir el màxim de suports.Per Puigdemont les eleccions municipals de 2019 seran ''una altra fita on Lleida no pot fallar'' i ha apostat perquè la capital de Ponent sigui ''clau en la derrota del 155, perquè del 155 n'han volgut fer un emblema i tot allò que siguin vèncer el 155, arraconar unes polítiques que ens han portat repressió, ocupació de les nostres institucions, la nul·la defensa del nostre patrimoni i de la nostra llengua, ho hem de superar per la via més eficaç que tenim els catalans, que és votant''. Segons Puigdemont, a ''Lleida s'estan orientant bé les coses'' en referència a la designació de Toni Postius com a candidat.Puigdemont i Postius han estat reunits una hora i mitja parlant de la situació política a Catalunya i Lleida. L'alcaldable del Partit Demòcrata ha explicat com es va viure l'1 d'octubre a la ciutat, així com la jornada de l'11 de desembre, amb la retirada de les obres del Museu de Lleida a l'empara del 155 i li ha manifestat el desig de fer una candidatura el màxim de transversal possible per aconseguir ser el proper alcalde de Lleida. ''Volem donar un tomb a la ciutat, propiciar un canvi necessari després de 40 anys de governs socialistes i posar la segona capital de Catalunya al servei de la República'', ha dit Postius a Puigdemont.

