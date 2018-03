VÍDEO «Aquest poble inevitablement guanyarà»: el vídeo-resum de la manifestació de diumenge

Manifestants reclamant la República, just abans de començar la mobilització. Foto: Albert Alemany

L'ANC ha publicat un vídeo aquest dilluns per resumir la manifestació d'ahir, que va aplegar desenes de milers de persones al Passeig de Colom per exigir unitat als partits independentistes i avançar de manera decidida cap a la república. El vídeo, de poc més de dos minuts, recull alguns dels moments àgils de la concentració i fragments dels discursos, contundents i crítics amb les formacions independentistes que continuen sense posar-se d'acord per investir un candidat i tirar endavant la legislatura."Ja no som ni ens sentim ciutadans del regne d’Espanya. Som i ens sentim ciutadans de la República catalana. I com a ciutadans exigim la seva implementació i ple desenvolupament com una nació més dins la comunitat de nacions lliures del món", va asseverar el vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, en el seu discurs de tancament de la manifestació.Així mateix, Alcoberro va reivindicar les grans mobilitzacions dels últims mesos per refermar la seva exigència, referint-se a l'1 d'octubre, la protesta de l'11 de novembre contra els empresonaments, la gran marxa a Brussel·les i, fins i tot, la victòria electoral del 21-D. "Mai tornarem enrere!", va clamar i va lamentar que encara no hi hagi Govern, "una situació que no pot mantenir-se". Tot i això, també va insistir que aquest ha d'"avançar de manera decisiva cap a la implementació de la República".Igualment, el dirigent de l'ANC va defensar "la sobirania del Parlament", ja que va insistir que només la cambra catalana "pot triar el president", criticant que els tribunals espanyols hagin vetat tant les candidatures de Carles Puigdemont com posteriorment la de Jordi Sànchez. "Tenim la majoria al Parlament per poder implementar la República, i cal fer-ho de manera immediata!", va reclamar, així com va reconèixer la tasca de la comunitat educativa, tant pel que fa als atacs que es preparen contra la immersió lingüística com a la persecució de professors que van debatre a classe sobre l'1-O.

