L'autòpsia indica que Gabriel va morir estrangulat el primer dia de la seva desaparició

Concentració de dol per la mort de Gabriel. Foto: Europa Press

L'autòpsia practicada a Gabriel Cruz, el nen de vuit anys que va desaparèixer el passat 27 de febrer, indica que el menor va morir estrangulat el mateix dia que va desaparèixer. Així consta en l'informe que s'ha realitzat a l'institut autonòmic forense d'Almeria, després que aquest diumenge es trobés el cos embolicat dins d'una manta, al maleter del cotxe de l'actual parella del pare.De fet, la dona ja era la principal sospitosa des de feia dies. Ana Julia Quezada va ser qui va localitzar la samarreta blanca del nen, mentre es trobava en una zona propera a Las Hortichuelas, una pedania de Níjar, que és on va desaparèixer Gabriel. En aquesta, la Guàrdia Civil va trobar restes d'ADN, i això es va convertir en el primer rastre de la desaparició del menor.Poc després, la policia va detenir la sospitosa, a qui feia hores que seguia. Arran d'aquesta investigació es va poder comprovar que Quezada s'havia dirigit a un lloc proper on havia desaparegut el nen i introduïa suposadament un cos dins del seu vehicle, que va ser on finalment es va trobar el nen. Per aquest motiu, la dona va ser detinguda per la Guàrdia Civil i el cadàver de Gabriel es va traslladar a l'institut forense, on se li havia de practicar l'autòpsia.L'assassinat de Gabriel ha commogut bona part de la societat, que han adreçat a la família i a través de la xarxa nombrosos missatges de condol i suport. Durant aquests dies, a més, centenars de persones van estar buscant el menor en nombroses sortides per la zona, i a través d'Internet. Va ser a través d'aquest canal per on es va difondre la imatge del peix de la pel·lícula Nemo, que simbolitzava el menor, per tal de demanar als responsables de la seva desaparició que el deixessin tornar a casa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)