Bolca un camió amb més de 200 porcs a Vilanova de Meià, a la Noguera

Un camió carregat amb 220 porcs ha bolcat aquest dilluns al matí a Vilanova de Meià (Noguera), a l'alçada de l'LP-9132, una carretera local d'accés a una granja, segons han informat els Bombers de la Generalitat.Alguns dels animals han resultat morts i d'altres mal ferits, fet que amb tota probabilitat obligarà a sacrificar-los ja que no tenen sortida per ser destinats al consum humà. El sinistre s'ha produït al voltant d'un quart de deu del matí i fins al lloc, també s'hi ha desplaçat un grup de veterinaris per col·laborar en la tasca de retirada dels porcs. Per la seva banda, el conductor del vehicle ha resultat il·lès.

