Torrent creu que la petició de compareixença de Cs «no té cap tipus de fonament jurídic»

Roger Torrent i Inés Arrimadas, al Parlament Foto: Ciutadans

El president del Parlament, Roger Torrent, defensa que la petició de compareixença de Cs perquè ell comparegui al ple de la cambra "no té cap tipus de fonament jurídic". Fonts de la presidència del Parlament assenyalen que la compareixença al ple només està prevista per al president de la Generalitat, o en algun altre procediment reglat com és el Síndic de Greuges o les entitats en el cas de les ILP.Així doncs, afegeixen que no està regulada la compareixença al ple ni del president del Parlament ni de cap altra membre de la Mesa. Aquestes mateixes fonts recorden que el control als òrgans de la cambra es fan amb els debats a la Mesa, amb peticions de reconsideració o a la Junta de Portaveus. També assenyalen que el president del Parlament proposa el candidat en funció de les propostes dels grups i afegeixen que si Cs vol proposar un candidat, pot comunicar-ho quan ho cregui convenient.La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha anunciat que registraran aquest dilluns una petició de compareixença del president del Parlament, Roger Torrent, davant del ple de la cambra per tal que "doni la cara" i reconegui que "no té candidats a la investidura". Arrimadas ha assegurat que l'"únic que té la clau" per desbloquejar la situació actual és Torrent i ha valorat que tant l'informe dels lletrats com un precedent similar a la Comunitat de Madrid el 2003 revelen que "si Torrent va al Parlament i diu la veritat, Catalunya es desbloqueja".

