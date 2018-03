El Teatre Akadèmia acull l'estrena mundial del nou espectacle d'Isabella Rossellini

L'actriu Isabella Rossellini acompanyada pel gos que apareix en el muntatge Foto: ACN

Després de l'èxit internacional de l'espectacle Green Porno (Bestiaire d’amour) basat en la sèrie de vídeos produïts pel Sundance Channel, Isabella Rossellini presenta el seu nou espectacle, Link Link Circus , una obra que farà la seva estrena mundial al Teatre Akadèmia aquest dimecres.El monòleg, que farà estada a Barcelona fins el 25 de març, està inspirat en el món animal, basant-se en dades científiques però amb una visió còmica. A l'escenari, al costat de Rossellini, també hi haurà el seu gos Pan com a intèrpret ocasional, que representarà a altres animals convertint Link Link en un petit circ. Les entrades per l'estrena mundial de l'obra estan esgotades i l'espai ja ha anunciat que ampliarà les localitats de cada sessió. Després d'arrencar a Barcelona, la producció farà una gira internacional que passarà per ciutats com Nova York, Los Angeles, Toronto, São Paulo o Londres.Link Link Circus combina els monòlegs de Rossellini, la presència de curtmetratges còmics, joguines i el gos. De fet, a l'escenari només hi ha Rossellini, el titellaire i ensinistrador de gossos Schuyler Beeman i el gos que està interpretat per dos canins diferents, la Minnie o en Darcy. Una de les grans preocupacions de l'equip ha estat que l'animal no es distragués durant les representacions, una situació que es podia donar, sobretot, en sales petites com l'Akadèmia. En aquest sentit, Rossellini ha apuntat que ha estat clau comptar amb Beeman que ha ajudat a gestionar el comportament del mamífer al mateix moment que l'ha entrenat per posar-se dalt l'escenari.La popular actriu italiana s'ha definit com una "artista mediambientalista" perquè sempre li ha interessat el món animal, va estudiar un màster universitari sobre comportament animal i té una granja amb diverses espècies. Davant del seu interès en l'entreteniment, l'artista ha apostat per tirar endavant una producció que a través del coneixement "enamorés a l'espectador del món animal". "La idea no era tractar el maltractament animal sinó ensenyar aquest món tant fascinant", ha explicat Rossellini en roda de premsa.Durant la roda de premsa l'artista ha explicat que el gos Pan"es disfressa de diferents animals en el transcurs del muntatge i actua com a tals. "En el mon del teatre es diu que no treballis ni amb animals ni amb nens però aquí el gos ho fa millor que molts intèrprets humans", ha ironitzat.Rossellini ha explicat que al llarg de la història s'havia pensat que no hi havia res en comú entre els humans i els animals. Darwin però amb la seva teoria de l'evolució va reconèixer similituds i elements en comú. "Darwin va concretar que els humans i els gossos som diferents en grau però no en tipus. Per això, bona part del comportament és similar", ha expressat.

