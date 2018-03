Pancartes en favor dels presos polítics. Foto: Adrià Costa

La Fiscalia s'oposa a deixar en llibertat Jordi Cuixart i Joaquim Forn. El ministeri públic es posiciona a petició del jutge del Suprem Pablo Llarena, que haurà de resoldre ara els escrits de llibertat de les seves defenses. La setmana passada també va informar desfavorablement sobre la petició de llibertat de Jordi Sànchez i el permís per anar al ple d'investidura. El mateix dia, el jutge va dictar una interlocutòria en el mateix sentit. En un comunicat, la Fiscalia no avança els arguments pels quals s'oposa a la llibertat de Forn i Cuixart (tot i que fins ara sempre ha apel·lat al risc de reiteració delictiva) i recorda als investigats que poden tornar a demanar la revisió de la mesura cautelar més endavant, tal i com recull la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.La setmana passada, el jutge Pablo Llarena va donar cinc dies a la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i VOX (acusació popular) perquè es posicionessin sobre si consideraven que Sànchez, Cuixart i Forn havien de sortir de la presó. Aquest dilluns –dia que s'exhauria el termini- la Fiscalia ha informat desfavorablement i s'oposa, per tant, a deixar-los en llibertat provisional. VOX preveu presentar el seu escrit aquesta tarda.Ara, un cop les parts ja s'han posicionat, el jutge Llarena haurà de decidir si els deixa en llibertat. En el cas de Sànchez, Llarena ja va resoldre divendres i va denegar tant deixar-lo en llibertat com també donar-li permís per anar al ple d'investidura com a candidat (que s'havia de fer aquest dilluns, però el president del Parlament, Roger Torrent, ha suspès).La defensa de Sànchez ha presentat aquest dilluns un recurs a la sala d'apel·lacions del Suprem i li ha demanat que resolgui amb urgència.Pel que fa a Forn i Cuixart, aquesta no és la primera vegada que la Fiscalia s'oposa a deixar-los en llibertat. Tots dos, juntament amb Sànchez, l'11 de gener van declarar sobre el fons de la causa i, posteriorment, els seus advocats van sol·licitar la seva llibertat.Concretament, pel que fa a Forn ja va posicionar-se en contra del seu alliberament el passat 23 de gener. Pocs dies després, Llarena resolia en una interlocutòria i tornava a decretar que el conseller destituït d'Interior s'havia de mantenir en presó provisional, tot i haver deixat l'acta de diputat. En el cas de Cuixart, s'haurà de pronunciar ara.

