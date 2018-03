FOTOS Les Comes 4x4 Festival es consolida com la trobada més important d'Europa del sector

Les Comes 4x4 Festival, al Bages, bat el seu propi rècord de participació i es consolida com la trobada activa de vehicles 4x4 més important d'Europa. Tant divendres, dissabte i diumenge s'ha arribat als 900 cotxes a pistes, el límit marcat per l'organització per mantenir la qualitat general de l'esdeveniment. Més de 1.300 vehicles participants han passat per Les Comes al llarg de tot el cap de setmana per gaudir dels 70 km de recorreguts senyalitzats que l'organització ha posat a la seva disposició. En total Les Comes ha rebut més de 15.000 persones al llarg de tot el cap de setmana. Aquesta gran quantitat de públic, provinent de diferents punts d'Europa, ha tingut un impacte molt positiu en el sector hoteler de la comarca, arribant a la plena ocupació en tota la zona.L'esdeveniment de 4x4 referència a Europa ha congregat participants vinguts de més de 10 països diferents, entre els quals França, Finlàndia, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica i Portugal, entre d'altres. Aquest fet és una mostra més de l'abast d'aquest esdeveniment, que ja ha trobat el seu lloc en les agendes del 4x4 de tot el món.Tant el dissabte com el diumenge, l'exhibició Dakar BFGoodrich ha estat una de les activitats de més èxit. El públic ha pogut veure en acció alguns dels vehicles del Dakar 2018. Els camions de Jordi Juvanteny, Pep Sabater i del vencedor de l'Àfrica Race 2018 Gerard De Rooy, han estat els "monstres" protagonistes d'aquesta exhibició. En cotxes i side by side, Isidre Esteve, Xavi Foj, Josep Nicolás, José Luis Peña i Jaume Aregall han completat l'exhibició.A més de tots els pilots esmentats, en la conferència Dakar del dissabte es van afegir el guanyador del Dakar 2018 Lucas Cruz, a més de Pep Vila, Moi Torrallardona, Oscar Fuertes, Cristina Gutierrez, Alex Haro, Ferran Marco, Alberto Herrero, Chema Villalobos i Rafa Tornabell. Tots van compartir les seves experiències del Dakar en una multitudinària conferència.La gran novetat d'aquest any ha estat l'exhibició Ultra4 Iberian Challenge, la disciplina de vehicles 4x4 extrems totalment modificats preparats per superar obstacles a gran velocitat. A Europa es celebren dues proves anuals d'Ultra4, inspirades en la King of Hammers nord-americana. Una d'elles és la Ultra4 Iberian Challenge. Aquest cap de setmana a Les Comes, els participants i visitants han pogut gaudir de l'exhibició d'alguns dels vehicles participants d'aquesta prova.La Supertrack Pirelli ha estat un altre dels grans espectacles del cap de setmana, reunint desenes dels cotxes més espectaculars i extrems. Tots han fet vibrar a un públic que ha quedat bocabadat de la capacitat per superar obstacles que tenen aquests vehicles. Tant dissabte com diumenge s'ha premiat als cinc 4x4 que han realitzat el recorregut en el menor temps.Altres activitats de gran èxit han estat l'exhibició RC-Crawler, l'exposició de 4x4 clàssics, el curs de pneumàtics BFGoodrich i el tour amb 4x4 que ha permès als visitants conèixer els diferents llocs i pistes de les quals gaudeixen els participants.La fira comercial ha congregat milers de visitants que han gaudit de les novetats dels més de 50 expositors que han assistit a aquesta gran cita del motor. Marques com Land Rover, Nissan, Mercedes i Ssangyong, entre d'altres, han protagonitzat una nova zona de vehicles demo, on els assistents han pogut provar les seves últimes novetats. Les activitats d'aventura, la zona infantil i el concert del dissabte, han donar el toc més familiar a l'esdeveniment.

Galeria de fotos del Festival 4x4 Les Comes

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)