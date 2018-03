Colau rebaixa el projecte del tramvia per aconseguir l'acord polític

El govern d'Ada Colau ha confirmat aquest dilluns que rebaixa el projecte per unir el tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona amb la finalitat d'aconseguir un acord polític que permeti començar-lo abans de les pròximes municipals del 2019. Fa poc més d'un mes Colau va afirmar que en aquest mandat es podia fer un primer tram de Glòries a Verdaguer , i aquesta és la proposta que durà a votació en el pròxim ple del 23 de març , segons ha explicat la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha posat més pressió sobre ERC.Colau renuncia així a tramitar en aquest mandat la connexió sencera entre les places de Glòries i Macià. Segons Sanz, "l'objectiu és anar avançant", o sigui que més endavant ja es veurà com s'aborda la resta de la connexió entre Verdaguer i Macià. "El que ens estan demanant els grups és tirar endavant un projecte que tingui el màxim consens possible", ha subratllat, i ha agregat: "Ara mateix l'acord polític és fins a Verdaguer". Aquesta és l'aposta dels socialistes, i ara el govern manté la mirada posada en ERC.La tinent d'alcalde ha detallat que han atès demandes dels republicans pel que fa al model de gestió amb la intenció que no es puguin oposar al projecte, i espera que no es posin al costat del PP, un partit que sempre s'ha mostrat contrari al tramvia per la Diagonal. "No m'imagino a ERC i Alfred Bosch votant el mateix que el PP i Alberto Fernández Díaz davant una proposta que és per a la millora del transport públic metropolità", ha ressaltat, i ha recordat al republicà Bosch que és vicepresident metropolità i que comparteixen l'objectiu.Tot plegat es concreta en una proposta de protocol de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) on es defineixen les actuacions necessàries per executar el tram de Glòries a Verdaguer. El document es debatrà a la comissió d'Urbanisme d'aquest dimecres, però l'última paraula la tindrà el ple del pròxim 23 de març. Pel que fa al model de gestió, Sanz ha detallat que ara plantegen "un canvi de model" perquè el projecte sigui de finançament 100% públic i tendeixi cap a la gestió totalment pública.Això implica el compromís d'augmentar la participació de l'administració –d'entrada hauria de ser a través de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)- en l'operació del servei, ara en mans de l'empresa privada Tram –on TMB té una part molt petita-; s'ajustarà la tarifa tècnica –els diners que s'aporten a Tram per viatger transportat- per compensar la inversió pública i la major demanda d'usuaris per l'extensió del tramvia, i es garantirà que les millores de rendibilitat derivades del nou tram recaiguin sobre el sector públic.A més, s'assegura que el 2032, quan venci la concessió de Tram, el tramvia serà 100% públic. A la resta del protocol no hi ha grans novetats, però es deixa per escrit qüestions com que el consistori finançarà la urbanització del nou tram, la Canòpia –la connexió a Glòries- i el col·lector de la Diagonal. A l'ATM li correspon pagar la infraestructura ferroviària, a més del projecte de sistemes i avantprojecte d'explotació de la xarxa, però l'Ajuntament assumirà inicialment el finançament i execució d'aquestes dues actuacions. S'haurà de concretar amb un conveni com es sufraguen i com es tornen els diners al consistori.L'anunci del govern sobre el tramvia s'ha produït després que els últims dies des de diversos grups s'hagin posat les condicions per avalar la unió per la Diagonal. El darrer en fer-ho ha estat el líder del PSC, Jaume Collboni, el qual aquest mateix dilluns ha condicionat el vot favorable al fet que el govern dugui al ple un acord que permeti el consens del màxim nombre de grups polítics, i sigui fer el tramvia del tram de Glòries a Verdaguer, justament el tram que el govern proposa ara consensuar.Collboni també ha condicionat l'aval del PSC a no renunciar a transformar l'espai públic a la vegada que es fa el tramvia. "S'ha d'aprofitar per a dinamitzar comercialment les zones de Diagonal que més ho requereixen", ha defensat, i reclama, a més, que el govern es comprometi a tirar endavant l'estudi per transformar des de la plaça Cinc d'Oros a Verdaguer. Per a ERC, la clau és saber el model de gestió. Segons Bosch, si la inversió ha de suposar "més beneficis als privats" votaran que "no" el projecte.

