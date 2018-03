Adolescents.cat posarà de cap per avall el Saló de l'Ensenyament

Arriba una nova edició del Saló de l'Ensenyament , que aquest any creix un 50% en superfície i s'ubicarà al Palau 1 i 2 juntament amb la Plaça de l'Univers del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Del 14 al 18 de març hi podreu trobar més de 230 expositors on professionals de tots els sectors us ajudaran a orientar la vostra formació acadèmica!Com cada any,hi serà per informar i entretenir amb un estand propi de 150 metres quadrats carregats de música, actuacions, concursos i un munt d'activitats organitzades pels seus patrocinadors. L'estand es trobarà al pavelló 2, entrant per la Plaça Univers, al fons a la dreta (estand 362), està senyalitzat com a escenari. Els 10 primers que arribin cada dia tindran una samarreta d'de regal. A continuació, deixem el calendari de les activitats programades al llarg dels cinc dies de la fira:Gaudeix de la música en directe de Buhos, Mar Ortega & Friends, Animal, Suu, Aran, Segona mà, i David Busquets. G. Point, el centre d'escape rooms més gran d'Europa, ens transmetrà els seus coneixements sobre la importància del treball en equip i ens descobrirà algunes curiositats que segurament no sabíeu sobre els escape rooms.Vine a l'estand d'Adolescents.cat i gaudeix d'una classe de passarel·la només per a tu. Compleix el teu somni amb Francina Academy i coneix la prestigiosa directora artística i coreògrafa Marie Ange Smith. A més, si vens pots guanyar el curs "Model & More", de 80 hores i valorat en més de 2.000 euros! Cada dia, des del nostre espai, sortejarem entrades per anar a Port Aventura World. Aprofita l'oportunitat de viure l'aventura de manera gratuïta. Vine, fes-te una foto amb Elmo i Triki amb el hashtag #AdolescentsxPAW, segueix @portaventuraoficial @adolescents_cat i participa en el sorteig! 'Urban Art Barcelona donarà un toc de vida a l'espai d'. La plataforma artística ens porta cada dia diferents artistes per decorar el nostre estand a través de grafitis pintats en directe. Escuela Thuya us oferirà una desfilada espectacular amb tècniques de caracterització sota el títol de "Tribus Urbanes". LCI Barcelona: Personalitza i emporta't de regal la teva pròpia bossa de tela format shopper amb l'ajuda dels professors Montse Valls i Rocío Parra de LCI Barcelona. A més, si vas al seu estand de part d'Adolescents.cat pots guanyar un Curs d'Estiu. Instax col·locarà un photocall al nostre espai que et permetrà emportar-te un bonic record i sobretot, poder guanyar una Instax Mini 9. Només et caldrà passar pel nostre espai per entrar als sortejos. En total hi ha en joc 3 Instax.L'app de moda d'èxit 21 Buttons també serà present al nostre espai per omplir-lo de glamur i fer-nos arribar totes les novetats i tendències. A més, dimecres vindran les instagramers Natalia Cebrián ( @nat.cebrian ), Andrea Jurnet ( @andreajurnetb ), Anna Lopez ( @annalopez ) i Aida Guardia ( @aiidig ), a qui podràs conèixer i amb qui et podràs fer fotos. Canet Rock ens porta un dels artistes que actuaran al festival del 7 de juliol, Animal, per animar encara més el Saló! Per ballar, per cantar i per transportar-nos per uns instants, a un dels millors festivals de música que hi ha a casa nostra.El disabte la Juliana ( @animalliureojuliyuli ) i el Joan ( @sir.joan ) seran a l'espai d'Adolescents.cat. No deixeu escapar l'oportunitat de fer els vostres propis shipppeijos amb la Juliana, que també vindrà dimecres.Posa't a prova amb el nostre «rosco» de Pasapalabra buscant paraules relacionades amb l'actualitat juvenil (famosos, sèries, música, cinema, etc.). Podràs guanyar una samarreta d'Adolescents.cat!Ets àgil fent la maleta i t'agraden els reptes? Vine i aconsegueix tancar una maleta abans que el teu rival. Entre els objectes que hi hauràs d'introduir tindràs roba, «tuppers», carpetes... de tot! A més, si aconsegueixes tancar-la abans que el teu adversari, t'emportaràs la maleta a casa, gentilesa de Roncato. 1, 2, 3, 4... fes el màxim de tocs possibles sense que et caigui la pilota a terra. Si en fas més que el teu rival, guanyaràs un article de marxandatge oficial d'

