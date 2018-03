​Pilar Rahola: «Si és per mamelles, la consellera hauria d'haver estat jo»

Les converses privades i masclistes de Lluís Salvadó -secretari d'Hisenda de l'anterior Govern- que es van filtrar divendres passat a Antena 3 , han aixecat una gran polseguera, tan mediàtica com política. El dirigent d'ERC ha demanat disculpes per l'ús de paraules "en absolut apropiades" i s'ha posat a disposició del partit, que està estudiant si li demana la seva renúncia A la conversa filtrada, Salvadó parla amb un amic -l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós- sobre la recerca d'una consellera d'Ensenyament a l'executiu català, i constata que trobar dones per a llocs de responsabilitat és difícil. A la xerrada es fan servir expressions de mal gust, com que cal trobar una consellera amb unes "bones mamelles". També es parla despectivament de l'origen romanès de Marcela Topor, la dona de Puigdemont.La polèmica ha omplert pàgines de diaris i tertúlies radiofòniques. És el cas de RAC1, al programa per Jordi Basté , on aquest matí s'ha tractat el tema.En aquesta tertúlia, la més incisiva ha estat Pilar Rahola, que ha donat un toc d'humor a la conversa: “Si fos per mamelles, la consellera hauria d'haver estat jo”. La periodista, en un to més tranquil, ha explicat que creu que en la filtració hi ha una “intencionalitat política” i ha tret ferro a les paraules de Salvadó. “Tots nosaltres, en converses privades som políticament incorrectes. Els homes tenen tendència a parlar de dones, però les dones també d'homes”, ha apuntat.

