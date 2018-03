L'exalcalde del PP que va denunciar «Fariña» amenaça ara l'autor amb «un tret al cap»

Y a los corruptos del Partido Podrido y sus secuaces, no hay quien los tosa.

No me acuerdo, no me consta, lo desconozco. Eso es lo que decían los corruptos del

Partido Podrido Javier Arenas, Angel Acebes, Mayor Oreja y sus colegas encausados.

En este país, llueve sobre mojado. Con los papeles de Panamá, se demostró una

vez mas que en este país solo pagan impuestos los trabajadores, autónomos, pequeños

empresarios y la sufrida clase media. Si estos despachos de abogados eran tan

conocidos por los expertos, porque no se han preocupado las Agencias Tributarias

durante todo este tiempo?. En nuestro caso, dice Montoro que va a mirar la lista?.

Pues debería haber empezado por la esposa de su amigo Arias Cañete. O por su gran

amigo Soria. O por la hermana del emérito, que tuvo que cerrar la empresa cuando el

hermano dejó el trono. O es que todo son coincidencias?. No será que estas empresas

actuan con total impunidad porque el poder politico las ampara o las tolera?.

Cuando son los trabajadores de a pie, los que soportan la mayor carga fiscal, algo

esta fallando en el sistema. La mitad de las empresas del IBEX pagaron en 2015 cero

euros de impuestos. Llámale ingeniería fiscal o corrupción permitida. Cuando las

grandes empresas y multinacionales tienen y ponen medios ingentes para evadir

impuestos y lo consiguen, no podemos evitar que se nos quede cara de tontos. Algo

habrá que cambiar. Digo yo. Podemos !!!