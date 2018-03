Quim Torra: «En el procés constituent el Parlament s'ha de sentir lliure i alçar la veu»

Quim Torra, la setmana passada al Born CC Foto: Adrià Costa

Quim Torra Foto: Adrià Costa

"Entenc que la gent estigui desanimada. Han passat coses molt greus i hem d'enfocar de nou l'objectiu"

"Si diem fer república la fem, i si no, no. I amb el procés constituent igual, perquè sinó tornarem a caure en paternalismes i en la trampa del neollenguatge"

Quim Torra (Blanes, 1962) és un dels millors lletristes del procés. En els darrers anys ha estat, a través de l'articulisme en premsa ( també al nostre diari ), dels llibres, de la direcció de la Revista de Catalunya i de la seva participació en les direccions d'Òmnium i l'ANC, una de les veus més escoltades i contundents del moviment sobiranista. A les darreres eleccions va fer el salt a la política institucional integrant-se a la llista de Junts per Catalunya. Ara aquest editor i advocat és diputat al Parlament i ha passat setmanes amunt i avall formant part del pinyol negociador del full de ruta Al marge del repartiment de cadires i d'una investidura per la qual ha circulat fins i tot el seu nom davant la situació de bloqueig existent, hem volgut parlar amb ell sobre quina estratègia ha de seguir l'independentisme per sortir de l'atzucac polític i fer valdre la victòria del 21-D. Aquest joc d'equilibris més enllà de l'escuma diària també l'abordarem en profunditat i buscant la mirada llarga amb Pere Aragonès, d'ERC, i Albert Botran, de la CUP, els altres dos actors en joc per arrencar la legislatura. Aquesta setmana, afarem Debat republicà.- Ens vincula a tirar endavant la república, i per tant ho és. Partim de l'1-O, que és el que dona la legitimitat a poder parlar de república i tirar endavant aquesta idea. Sense l'1-O no seríem aquí, és el que dona sentit a tot plegat.- Perquè es declara públicament, després ens apliquen el 155 i és impossible executar-la. I a les eleccions del 21-D tots hi participem en un context d'exili i presó. Hem d'escapar-nos d'octubre de 2017, ja no hi som. Han passat coses molt greus en aquests mesos i hem de tornar a trobar la manera de com enfoquem de nou l'objectiu.- Sí, ho entenc perfectament.- És un ambient no massa diferent del que es vivia el 2009 i el 2010 després del fracàs de l'operació de l'Estatut. Ja era clar que amb l'autonomia no n'hi havia prou. Els grans partits veuen l'onada i s'obren i agafen embranzida per construir un moment, que és el referèndum de l'1-O. Si mirem com hi arribem, ens va costar molt trobar un objectiu comú de país. Això sempre és difícil i ara hem de tornar-lo a crear.- La paraula derrota... Hi ha coses que es fan bé i altres malament. És complicat qualificar-lo de forma taxativa com a derrota o victòria. El 14 d'abril del 31 què va ser? No vam tenir República catalana, però sí Generalitat malgrat que havia acusacions de traïció. L'1-O és una victòria, el 10 d'octubre el mateix Puigdemont ha dit que es va cometre un error... El 27 d'octubre jo penso que hauríem d'haver defensat la República que havíem proclamat. Però de què val ara mirar a l'octubre i flagel·lar-nos? Ja ho faran els historiadors. Som al març de 2018 i tenim un repte pendent de construir el moment.- La providència ens va donar una segona oportunitat amb els resultats del 21-D malgrat les condicions. I va ser extraordinari. Anar a unes eleccions té molt risc perquè no serien fruit de cap imposició sinó del nostre desacord. Tampoc ens han de fer por, però no les voldria perquè serien fruit de la desunió. Ara hem de posar-nos d'acord per seguir parlant de bloc republicà.- Penso que hi ha errades de comunicació. Entenc el moment, que era d'enorme complexitat. Ens va costar molt arribar-hi. Hi ha una combinació de factors: de paternalisme malgrat que el país havia fet coses que el situaven al capdavant de tot de la seva potencialitat, i de no acceptar que aquell era un moment de revolta. I a una revolta no se li hauria hagut de posar límits. Es va voler fer i aquest és un dels factors que impedeix que triomfi.- A mi això em posa molt nerviós. És com si els preguntéssim als nostres pares, quan defensaven com podien el català durant el franquisme, que eren una colla d'ingenus i hiperventilats perquè es dedicaven a parlar en català. A vegades penso que devem molt als que han defensat la independència en uns moments en que semblava impossible i han aconseguit sumar complicitats.- Sí. Les cartes són damunt la taula i els anomenats costos de transició se saben. I si la gent continua fent costat a l'independentisme, com fa, és perquè fa un vot molt conscient de la complexitat de tot plegat, també del nostre context sociopolític. Però més greu que tot això és que veiem ara com està amenaçada la llibertat de pensament.- No he acabat d'entendre aquesta darrera enquesta... a veure la propera. El debat de la unilateralitat no em sembla el més pertinent ara. El que cal plantejar-nos és si continuem o no en un procés d'independència, si som en un moment de conflicte amb l'estat sí o no, i si cal o no que ens hi oposem. I si la resposta a les tres és que sí, tenim una resposta i una via. És com ho veig.- Jo no renuncio a res. Malauradament, la posició del govern espanyol no canviarà. A nosaltres ara ens passa que ens pesa com una llosa no haver superat el 47,5% dels vots. És un objectiu claríssim eixamplar aquesta base. Però a pesar que estem en unes condicions que són d'estretor, penso que si som capaços de treure el millor podem convertir debilitats en fortaleses. Tenir gent a l'exili sembla una debilitat, però ens n'adonem que cada moviment que fan internacionalitza el procés. I aquí hem d'eixamplar la base amb un procés constituent i de debò. Sense jugar més amb les paraules perquè la ciutadania no es mereix que hi juguem més. Si diem fer república ho fem, i si no, no ho diem. I amb el procés constituent igual, perquè sinó tornarem a caure en paternalismes i en la trampa del neollenguatge.

"No rendir-nos vol dir internacionalització, eixamplar la base amb un procés constituent i unes municipals on Barcelona és vital

- Malauradament penso que no hi és. I que la història és bastant tossuda. En els darrers cent anys ho hem provat tot i hem tingut presidents a la presó i l'exili. El dret a decidir no hi té cabuda en un diàleg amb l'Estat. Però no ens hem de rendir i això vol dir internacionalització, eixamplar la base amb un procés constituent i unes eleccions municipals on Barcelona és vital per sumar. Sense la capital del país ens costarà molt més. Del 1714 ens en recordem de Casanova, que era l'alcalde de Barcelona. Quanta menys força tens, més legitimació necessites, i nosaltres hem renunciat a l'ús de la força. Necessitem crear un gran moment com va ser l'1-O.- La nostra proposta és una legislatura que passa per tres vies: Brussel·les, el Parlament i el Govern i la gent. Anar de la restitució a la Constitució. Si tot això funciona en tots els àmbits i al Parlament hi ha un debat potent sobre els grans debats de país i amb llibertat i la gent hi participa crearem una oportunitat.- El procés constituent ha d'anar de baix a dalt. És la ciutadania la que s'ha d'organitzar, com va passar amb el Congrés de Cultura Catalana i encara en bevem. El procés constituent ha d'arrencar a Brussel·les amb les estructures que creem, aterrar a la ciutadania i el Parlament ha de participar-hi. Només faltaria que no poguéssim fer el debat sobre el país que volem!- Al Parlament hem de poder plantejar quines noves polítiques volem en tots els àmbits. Com a diputats ens sentim empoderats per poder fer els debats lliurement sobre el país. No renunciem a convertir-lo en una àgora republicana.

"Quanta menys força tens, més legitimació necessites, i nosaltres hem renunciat a l'ús de la força. Ens cal crear un gran moment com l'1-O"

- Mai ha estat ni la intenció ni la idea fer-lo a Brussel·les el procés constituent, és una bogeria. I si s'ha entès així, no ens hem explicat bé. Si creem una institució a l'exili aquesta ha de conèixer què passa i pot ajudar. Ningú vol treure les coses d'on toca. Aquest procés, i d'això en sap molt la CUP, s'ha de fer amb multiconsultes i a través de fòrums socials.- En van parlar, sí, però ara no és un debat de savis. Es tracta que el debat el faci la ciutadania i decideixi. Jo crec que aquell és el millor treball sobre un país que vol ser independent, però ara cal aterrar-lo i que el faci la gent. I ha d'anar més enllà de les entitats sobiranistes. No m'agrada en això la paraula eixamplar, perquè és a costa d'un altre. Com diu sempre en Jordi Cuixart crec que es tracta de compartir, de buscar punts en comú. No es tracta d'anar a predicar, es tracta de viure les coses amb la gent, com feien els jesuïtes de la teoria de l'alliberament. L'independentisme no naixerà predicant, sinó practicant i a través de les polítiques públiques.- Absolutament. I si el que es fa no té conseqüències en el país, també. Entenem que al costat del procés constituent cal un pla de govern clar. Primer cal reconstruir, després organitzar un front comú contra la repressió i una feina d'anàlisi, i el pla de govern clàssic ha de centrar-se en les polítiques públiques contra l'intent de fractura social que intenta l'espanyolisme en temes com ensenyament, sanitat, habitatge... frenar l'atac als grans consensos i als nostres valors. L'altre eix han de ser les polítiques de prosperitat centrades en l'economia. Tot això amb un Parlament que s'ha de sentir lliure i alçar la veu a l'hora d'abordar el procés constituent. El contrari no passa en cap parlament del món.- El Parlament ha d'expressar la voluntat dels catalans. Potser és cert el que dius, però els que som diputats tenim la mateixa inviolabilitat que en qualsevol parlament del món. Per tant, agafem-ho i no ens autocensurem i caiguem en el clima de terror que ens volen imposar. Han fet la fórmula independentista igual a culpable i no pot ser.

"M'ha sorprès que després de dos anys de legislatura tan intensa i de compartir tant no hi hagi llaços més estrets entre Junts per Catalunya i ERC"

"Sense la CUP aquest projecte no s'aguanta"

"Sabem que hi ha principis democràtics no assumits a Espanya, però ens hi hem d'enfrontar i reflexionar sobre fins on estem disposats a arribar"

"Tots ens hem ressituat, i mentre Òmnium i ANC ho feien han fet han aparegut els CDR i vindran nous actors, també polítics"

- Ja sabem que cadascú té els seus ritmes i aquest és el punt de trobada que nosaltres hem volgut plantejar a la CUP, ens sembla que pot ser un punt d'entesa a l'entorn d'un projecte. És la visió del president Puigdemont que nosaltres intentem explicar. Cal repensar l'estratègia, i això ho hem de fer al marge del repartiment de les àrees de l'executiu. Cada peça és superimportant i el Govern ha de gestionar les polítiques públiques per arribar a més gent. Vostè ho fa bé, no és corrupte, és transparent? Doncs m'interessa! Això és el que hem de buscar fent jugar procés constituent i polítiques. Des de 2010 anem saltant i no hem reculat en cap moment en vots.- Ens hem de posar d'acord en una visió de legislatura per trobar el punt d'arrencada. Però sense la CUP aquest projecte no s'aguanta. Per mi unitat és compartir la visió i en això hem de treballar. M'ha sorprès, però, que després de dos anys de legislatura tan intensa i de compartir tant no hi hagi llaços més estrets entre els dos espais pels que preguntes.- A mi m'interessen els votants, la gent que porta els fills a l'escola, va a la salut pública i participarà en debats... Creixem sempre per aquí, per la gent. No s'han sumat actors polítics nous, s'ha sumat gent. Es tracta de compartir, en el que comentàvem d'en Cuixart. És actuant com farem que la gent pugi al carro.- Haurem de fer el procés constituent i una fase intermèdia de multiconsulta. I això caldrà fer-ho per tenir les bases de la Constitució que vagin a parar a una assemblea de representants per la República que ens ajudi a bastir un gran objectiu compartit.- Hi haurà un òrgan tècnic per donar suport logístic a tot el procés i el Parlament ha de participar del debat. Però el 155 o el codi penal ens el poden aplicar en qualsevol cas i per moltes coses. Estem en un moment catastròfic per la democràcia a l'estat.- És en tots aquests àmbits sensibles que hem d'enfocar les polítiques públiques. El de la divisió és un perill real i la millor forma de combatre'ls és fent política. Sempre hem tingut grans consensos i per exemple amb el PSC no ha desaparegut en el tema de l'escola malgrat la tensió. Això ho hem de valorar i preservar, però hem d'acceptar que una part de la societat sempre hi estarà en contra. Igual que els espanyols han de gestionar que nosaltres no reculem i els toca conviure-hi. Nosaltres hem dit que sempre ho farem per la via política i no ens mourem d'aquí. Entenem que vivim a Occident i hi ha una sèrie de principis democràtics compartits. I pensàvem que Espanya els tenia assumits. Ja sabem que hi ha aquest conflicte i contra això ens hi hem d'enfrontar, no tenim altra sortida.- Depèn també de fins on arribi l'Estat. No sé si per ells és massa suportable que per ser independentista et converteixis en sospitós. Hi ha línies vermelles que s'han trepitjat. Nosaltres acompanyarem la voluntat de la gent i hem de saber escoltar els seus missatges. Hem de reflexionar sobre fins on estem disposats a arribar.- Aquest diumenge l'ANC ha convocat [l'entrevista es va fer a finals de la setmana passada] una manifestació de clar contingut polític donant-nos un toc d'atenció sever. Potser aquests mesos hem hagut de ressituar-nos tots, i mentre aquestes dues entitats ho han fet han aparegut els CDR i apareixeran nous actors, també polítics. La gent fa confiança a qui li sembla que en cada moment és capaç de representar el que vol.- Són ostatges, i per tant... En Cuixart em va dir "feu, nosaltres som ostatges". Potser és la millor resposta. Em sembla bé que se sentin lliures per estar en primera línia arribat el cas. El que ells creuen que poden fer des de la presó, que ho facin.

