Més de 200.000 infants viuen en una situació de pobresa severa a Catalunya

Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya. Foto: ACN

Save the Children ha presentat aquest dilluns l'informe "Aquí, avui, encara", un anàlisi de la situació dels drets dels infants a Catalunya, i que vol servir de full de ruta en matèria d'infància per al futur Govern de Catalunya. L'informe constata que un de cada quatre nens i nenes viuen en una situació de pobresa, un de cada dues víctimes d'abús sexual és menor d'edat i que l'any passat van arribar 1.489 menors estrangers no acompanyats (MENA) a Catalunya.El nombre d'infants en situació de pobresa severa ha augmentat un 23% entre els anys 2013 i 2015, però ha millorat l'any 2016, que se situa en el 14%. Tot i això, l'any 2016, 203.864 infants vivien en una situació de pobresa severa a Catalunya. La responsable de polítiques d'infància de Save the Children, Emilie Rivas, ha remarcat que hi ha hagut un "agreujament" de la situació de pobresa en els infants i que en els últims anys hi ha hagut un "retrocés" en la inversió en infància.

