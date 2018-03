TMB comprarà 12 trens per reforçar el metro a partir del 2019

Metro de Barcelona. Foto: Adrià Costa

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciat aquest dilluns la compra de 12 trens per a la xarxa de metro, que reforçaran les línies L1, L3, L4 i L5 a partir del 2019 amb l'objectiu de millorar els intervals d'espera en hores puntes i guanyar un 20% de capacitat, segons ha anunciat aquest dilluns la comissió delegada de contractació del Consell d'Administració TMB.La regidora de Mobilitat de Barcelona i presidenta de l'empresa, Mercedes Vidal, ha explicat que la comanda va ser aprovada el divendres a la comissió de contractació, i segons ha comunicat, forma part del pla d'increment d'infraestructures aprovat l'any passat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i que preveu una millora del servei de cara al 2020/2021.El director d'operacions de TMB, Jordi Mitjà, ha detallat que els 12 trens nous, valorats en 92 milions d'euros, arribaran a les instal·lacions del metro de forma progressiva a partir del segon semestre de 2019 depenent de les condicions de licitació, i la directora del Personal, Mireia Clua, ha afegit que aquest pla contempla un augment progressiu de la plantilla des del 2018 fins al 2021.Mitjà ha emfatitzat que l'objectiu del pla és reduir el temps d'espera en hores punta –des de les 7 fins a les 9 hores- en les línies L1 i L5, i ha dit que la intenció és aconseguir els dos minuts d'espera entre metros en els propers quatre anys a través de la introducció de més combois i "passar dels 120 trens actuals en hora punta als 144 el 2020", 17 més que els actuals.El director del metro, Marc Grau, ha assenyalat que la compra dels combois pertany a una "estratègia global" i que pretén apostar pels mitjans sostenibles a través de tres eixos: el personal, els trens i la part operativa.El director de l'àrea tècnica, Jordi Micàs, ha apuntat que el focus està en les línies L1 i L5 perquè, segons ha informat, són les més saturades, i ha assegurat que TMB treballa amb noves tecnologies per millorar l'estat dels trens i adaptar-los per "evitar avaries i donar-los més rendiment, sobretot en hores punta".El secretari d'infraestructures de la Generalitat, Ricard Font, ha aprofitat per recordar que "urgeix finalitzar l'L9 del metro perquè servirà per desembussar i descongestionar el centre de la ciutat". Grau ha afegit que a l'estiu s'inauguraran dues estacions més, a principis del 2019 dues més, i que l'última serà la del Camp Nou.Sobre l'L9, Font també ha esmentat el possible crèdit per part del Banc Europeu d'Inversions (BEI), una opció que segons Font serà viable "en un 75-80% de probabilitats" però que encara està en espera a causa de la suspensió del Govern de la Generalitat i la inexistència d'uns pressupostos que ho contemplin.

