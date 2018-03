Què fa la Diputació de Barcelona per als municipis?

Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges, programes per fomentar la igualtat d'oportunitats laborals, suport als projectes culturals i esportius o plans de seguretat local. Aquests són només quatre exemples dels recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments i dels consells comarcals per a que puguin garantir la cohesió social i l'atenció a les persones de tots els municipis de la demarcació.El catàleg de serveis 2018 té una dotació de 67,6 milions d'euros, un 10% més respecte l'any passat i un 24% des de l'inici de la legislatura, i aplega 259 recursos, que poden ser tècnics, econòmics o materials.En connexió amb el pla d'actuació de mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, el catàleg continua apostant per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, amb projectes com els relacionats amb el control sanitari de l'aigua de consum humà, la vigilància i control d'establiments alimentaris i la seguretat i salubritat a les platges.Així mateix, en l'àmbit cultural i educatiu, es promou l'exposició itinerant Escoles d'altres mons, la digitalització i difusió dels fons locals i patrimonials, les activitats de la Xarxa de Museus Locals i les festes majors de la demarcació.El catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona ajuda els governs locals a dur a terme actuacions de promoció i senyalització turística, a més d'accions de foment dels mercats municipals i d'impuls de la integració sociolaboral de persones amb malalties mentals.També es promou, un any més, el servei d'intermediació en deutes de l'habitatge (SIDH), la detecció d'habitatges desocupats i la reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits.El catàleg de serveis forma part del pla xarxa de governs locals 2016-2019, que està integrat també per les meses de concertació (espais entre els representants de la Diputació i dels governs locals, en els quals es contrasten les necessitats i es preacorden les actuacions del mandat i els recursos), i els programes complementaris.Aquesta oferta de la Diputació també inclou una selecció de recursos específics per als municipis de fins a 1.000 habitants, amb la voluntat d'assegurar la implantació de totes les polítiques i serveis en igualtat de condicions al conjunt de la demarcació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)