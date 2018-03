ERC encara no ha decidit el futur de Salvadó però denuncia «la guerra bruta» de l'Estat

Lluís Salvadó, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

ERC encara no ha decidit si exigir o no la renúncia del seu diputat i dirigent Lluís Salvadó, que es va posar a disposició del partit després que Antena3 filtrés una conversa personal amb continguts masclistes . En una roda de premsa que ha començat una hora més tard del previst, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha admès que aquesta qüestió s'ha tractat aquest dilluns a la permanent del partit, però no ha aclarit quin serà el seu futur i ha exposat que en les properes hores se seguirà parlant.En tot cas, Sabrià ha volgut "recalcar la feina feta per Salvadó durant 30 anys al servei del partit i del país que comencen en la lluita antifeixista" i ha denunciat que "l'Estat usa totes les eines al seu abast per acabar amb ERC, l'eina més útil per acabar amb l'oligarquia actual". Entre aquestes accions, ha citat els registres sense permís, les agressions a persones durant l'1-O i l'atac a entitats com l'ANC o Òmnium. En aquest marc, ha lamentat que també "grava converses privades i les difon un dia determinat [l'endemà del 8 de març] per acabar amb un dels grans actius del procés, i Lluís Salvadó ho és"."Cada dia som víctimes de la repressió de l'Estat", ha seguit el republicà, que avisa que "la guerra bruta" no els "farà moure ni un mil·límetre". Tot i això, ha admès que "les paraules són desafortunades i inacceptables, malgrat ser fruit d'una violació de la seva intimitat", tal com Salvadó "ha reconegut i ha afirmat que se n'ha sentit avergonyit". "No pararem de denunciar la guerra bruta i denunciar Espejo Público per l'ús d'aquestes paraules", ha avançat, per bé que la denúncia no s'ha fet encara.De la mateixa manera, ha ressaltat el compromís d'ERC amb els drets de les dones i ha explicat que hi haurà "diverses reunions en les properes hores" per afinar una decisió fruit del debat intern. Així mateix, s'ha mostrat convençut que "hi ha molt de material gravat de manera il·lícita i que usarà quan li convingui". Sigui com sigui, la secretària general del partit, Marta Rovira, o la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, han criticat la conversa, així com les JERC han reclamat la dimissió de Salvadó i l'Assemblea de Dones dels republicans reclama més contundència amb el diputat.

