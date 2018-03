Albert Rivera: «Jo mai indultaria Junqueras»

Albert Rivera a la seu de Cs a Barcelona aquest divendres. Foto: @CiudadanosCs

Albert Rivera ho té clar: “Jo mai indultaria Junqueras”. Amb aquesta contundència s'ha expressat el líder de Cs, en una entrevista concedida a El independiente “Jo crec que qui ha intentat trencar una democràcia europea no pot tenir el privilegi de la justícia, o de la injustícia, millor dit”, ha argumentat. “És veritat que és l'únic líder que ha comparegut, mentre d'altres s'han fugat”, ha continuat. I ha conclòs: “Però si l'acaben condemnant per prevaricació, sedició, rebel·lió, malversació i desobediència, seria intolerable que una democràcia el missatge que llancés a la resta de ciutadans és: escolta, que com que som polítics, entre nosaltres ens perdonem”.Per a Rivera, el procés es “esgotador” per als espanyols i als catalans que no són nacionalistes. “El procés està esgotat i és esgotador, et menja l'energia i les ganes de pensar en el futur. Hi ha vida més enllà de Puigdemont i Waterloo, que sembla ja un culebrot”, es queixa.Tot i això, Rivera reconeix que les matemàtiques són favorables al sector sobiranista i creu que “s'acabara formant un govern independentista”.

