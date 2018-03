El PSC torna a demanar al TC que activi el rellotge de la investidura

El nacionalismo catalán no es bueno. En cambio el nacionalismo español

es BUENÍSIMO. Tener un Gobierno corrupto es Inconstitucional. Abogados

de Barcelona dicen que se ha construido una acusación a medida para

encarcelar a nuestros "consellers" y a Cuixart y Sanchez. Hernando:

"Aquí no hay inmunidad ni impunidad cuando se quebranta la ley". Y los

corruptos de su Partido, tienen patente de corso?. Turull: "La

rendición no forma parte de los escenarios del Govern". Los informes

de la Guardia Civil son demoledores para los Mossos d'Escuadra. En

cambio a los "aporreadores de viejecitas" se les considera como héroes.

Que no engañen a nadie, en España se hace una Ley a medida según para

quien haya que aplicarla. Y sino pregunten por un tal Urdangarín. Por

mucho que los corruptos se empeñen en cortarnos el paso, seguiremos

manifestandonos civica y pacificamente hasta que cese la inmensa

REPRESIÓN de esta dictadura bananera llamada España. Vergúenza

democrática es que tengamos una mafia corrupta organizada, con sus

cómplices anclados en todos los estamentos del Estado, una Fiscalía a

las órdenes de los fascistas, una Injusticia Española y un Tribunal

Inconstitucional. Visca la República !!*!!