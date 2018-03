VÍDEO L'èpic anunci del Barça per derrotar el Chelsea

La pilota estelada tornarà a rodar pel suau tapís del Camp Nou aquest dimecres. A partir de tres quarts de nou del vespre, el Barça rebrà el Chelsea amb l'objectiu de mantenir el resultat favorable de l'anada i segellar el pas als quarts de final de la Lliga de Campions. Els blaugrana van suar de valent a Stamford Bridge per sobreviure, però ara el club i Nike han publicat un vídeo carregat d'èpica per encendre els ànims de l'afició i escalfar motors de cara a una nova nit del millor futbol planetari en el temple culer.La pilota és la protagonista i Iniesta és el futbolista que més quota de pantalla té en aquesta ocasió. També hi surten Gerard Piqué, Denis Suárez i Coutinho, entre d'altres. L'anunci barreja el Barça amb la ciutat de Barcelona, la tradició dels Castells i també els corre-focs. Convida a tots els aficionats a creure que, quan aquests jugadors duen l'esfèrica als peus, tot està per escriure's i tot és possible.

