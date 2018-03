ERC reclama «celeritat» a JxCat per desencallar la investidura de Sànchez

ERC respecta les estratègies judicials però reclama rapidesa a JxCat per desencallar la candidatura de Jordi Sànchez a la investidura. "Demanem celeritat, ja sigui amb la proposta de nom actual o amb una altra", ha apuntat aquest dilluns el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, en roda de premsa, per bé que ha deixat clar que no posen "en dubte el nom que hi ha sobre la taula, però sí resoldre els inconvenients tan ràpid com sigui possible".Ho ha afirmat després que la defensa de Sànchez hagi apostat per recórrer primer al Suprem la negativa d'aquest tribunal a deixar-lo assistir al ple, abans de demanar mesures cautelars al Tribunal Europeu dels Drets Humans, per esgotar la cadena de recursos interna. Aquesta, però, no és l'única dificultat per elegir president, ja que la CUP segueix rebutjant la proposta que li han remès JxCat i ERC per assolir els seus vots.En tot cas, Sabrià ha subratllat que el partit seguirà "estirant a banda i banda per aconseguir tancar un acord per tenir un Govern efectiu i de manera immediata", arran de les dificultats per arribar a l'entesa. "Ho donarem tot per desencallar aquesta situació", ha insistit, i ha reclamat "un Govern per protegir els mestres i el model d'escola catalana, per implementar la renda garantida de ciutadania, per ser un baluard en defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans, per defensar les nostres llibertats i fer polítiques republicanes".D'aquesta manera, ha considerat que "anar a eleccions seria una irresponsabilitat", malgrat que Carles Puigdemont havia obert aquesta porta , la qual tampoc no rebutja la consellera de Cultura, Clara Ponsatí . La CUP, de fet, també afirma que aquesta no seria la pitjor de les opcions . Sigui com sigui, Sabrià assegura que l'acord amb els anticapitalistes seguirà sent la prioritat.

