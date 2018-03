Arrimadas a Albiol: «Al PP potser els homes diuen a les dones què han de fer, a Cs, no»

Arrimadas ha afirmat que "jo els asseguro que jo faig el que vull. Això demostra com pensa el senyor Albiol. Al seu partit potser els homes diuen a les dones el que han de fer. A Ciutadans, no". Arrimadas ha dit que "l'únic que pot desbloquejar el Parlament és Torrent. Si Albiol creu que presentant-se ell pot desbloquejar-ho, que ho faci".Inés Arrimadas ha anunciat que Ciutadans presentarà avui al registre del Parlament una petició de compareixença del president Roger Torrent perquè expliqui davant del ple com pensa desbloquejar la situació política. Inés Arrimadas ha acusat Torrent de proposar candidats a la investidura a persones que "no poden ser president". "Tot està en mans de Torrent", ha incidit.La dirigent de Ciutadans ha afirmat que la seva proposta és raonable: "Que el senyor Torrent doni la cara, que no s'amaga darrere la mesa". Segons la dirigent taronja, si Torrent "dona la cara i diu la veritat, s'acaba el desbloqueig". Equivaldria, en aquest cas, a una investidura fallida. Una compareixença d'aquest tipus, admetent la inviabilitat d'una investidura, seria una fórmula per posar en marxa el rellotge de dos mesos després dels quals caldria dissoldre la cambra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)