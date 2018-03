​Una família denuncia una escola de Barberà per «desatendre» i «discriminar» el seu fill amb autisme

Pla mig dels pares de l'Adam Dieng Foto: Norma Vidal

Una família de Barberà del Vallès ha presentat una querella al Jutjat d'Instrucció número 4 de Cerdanyola del Vallès en contra del director i la tutora del seu fill a l'escola Marta Mata de Barberà i de l'inspector en cap dels Serveis Territorials d'Ensenyament en aquesta àrea de la comarca. Els acusen d'haver "discriminat" l'infant, que pateix un Transtorn de l'Aspectre Autista i un Transtorn Específic del Llenguatge, i de no haver elaborat el corresponent pla individualitzat per atendre'l.La demanda els atribueix delictes contra els drets fonamentals i les llibertats públiques. Aquesta setmana han finalitzat les declaracions dels acusats i els testimonis i ara el jutge responsable del cas haurà de decidir si hi veu indicis de delicte perquè el procediment prosperi. En paral·lel, els pares del menor també han tramitat un recurs contenciós administratiu que reclama al centre i la Generalitat una indemnització de fins a 200.000 euros per danys morals.Els problemes de l'Adam Dieng van començar l'any 2012 quan l'infant va iniciar P-3 a l'escola Marta Mata de Barberà del Vallès. "Van assignar-li 10 hores setmanals de vetlladora, que després es van reduir a 5,5 i ens van dir que es faria un pla individualitzat per atendre'l", explica Olga Perea, mare de l'infant que assegura que amb el pas del temps van veure que el nen tenia actituds que no eren pròpies d'ell: "No volia anar a l'escola, tenia ansietat, deia que era dolenta i no ens deixava que el toquéssim", relata Perea que explica que en aquell moment l'Adam ja cursava P-5."Vam començar a investigar i vam descobrir que no li havien fet mai un pla individualitzat per treballar amb ell i que estava completament abandonat", lamenta la mare que detalla que la criatura no participava en moltes de les activitats que es feien a classe: "El discriminaven perquè era diferent, se l'excloïa de les propostes que es feien per parelles i quan anaven d'excursió no les feia completes perquè ens deien que es cansava", assenyala Perea que afegeix que el tenien assegut a banda i que es va passar tres anys "enganxant gomets i fent dibuixos".A més, explica que amb cinc anys l'infant duia bolquer i apunta que la tutora canviava el nen a la classe davant la resta de companys. "Això era un motiu perquè la resta de companys l'assenyalessin i se'n riguessin", critica Perea que remarca que amb aquest comportament la mestra "violava la seva intimitat".Perea afirma que van traslladar les seves preocupacions al director de l'escola Marta Mata perquè d'acord amb un dictamen de l'any 2012 emès per l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic el nen necessitava "suport extens" i segons la mare "era el director d'aquest centre qui havia de proporcionar-li".Finalment, els pares van acudir a Serveis Territorials del Vallès Occidental on els va atendre l'inspector responsable de la zona. "Va ser horrible", reconeix la mare que diu que aquest professional "ni tan sols coneixia l'Adam" . Perea afirma que l'entrevista va ser "molt desagradable" i que fins hi tot va aconsellar-la que fos més estricta amb l'Adam. "Va arribar a dir-me que si el nen mossegava fins hi tot havia de picar-lo a la boca", recorda.Després d'insistir molt, el mes de gener de 2015 es va fer un pla individualitzat per l'Adam. "Llavors van començar a córrer per recuperar el temps perdut", comenta la mare que afirma que a causa de "la deixadesa" del centre educatiu i d'Ensenyament el nen va patir un major endarreriment. "Es van carregar la millor plasticitat que té un nen que és dels tres als sis anys", comenta.Tot i que han passat més de tres anys, l'Adam segueix sense poder-se apropar a l'escola Marta Mata i té dificultats per tolerar el contacte físic. "Vam sentir els nostres drets molt trepitjats i no només els nostres, sobretot els del nen", sentencia Perea que confia que el jutge accepti que es van violentar els drets fonamentals i les llibertats públiques del menor i que la causa tiri endavant. Aquesta setmana han finalitzat les declaracions dels acusats i dels testimonis i la previsió és que en els propers mesos el magistrat es pronunciï.El curs 2016 – 2017 l'Adam va canviar d'escola. "El vam matricular al Miquell Martí i Pol, que sempre havia estat la nostra primera opció però fins llavors no havíem tingut plaça", relata Perea que explica que aquest equipament disposa d'una la Unitat de Suport d'Educació Especial. "Al Marta Mata per exemple mai havien treballat amb pictogrames, quan l'Adam era un nen que no parlava", lamenta la mare.Tot i que el canvi d'escola ha estat "molt positiu" per a l'infant, els pares han denunciat que periòdicament acudeixen al nou centre professionals de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per visitar els nens de la Unitat de Suport d'Educació Especial. "Vam demanar què venien a fer perquè no sabem quin tipus de metges són, quines proves li fan i no hi ha cap autorització per part nostra", comenta Perea que diu que no han obtingut resposta.La família també ha presentat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per reclamar una compensació econòmica pels danys morals patits. Es tracta d'una causa contra el departament d'Ensenyament, l'Escola Marta Mata i també el centre Miquel Martí i Pol, que contempla 140.000 euros en concepte de danys morals causats al nen i 60.000 pels progenitors.L'advocat de la família, Luís Quílez, explica que aquest recurs posa de manifest que l'actitud del centre educatiu i el departament d'Ensenyament a través de l'inspector responsable de la zona "ha incidit negativament en el desenvolupament del nen". A banda considera que hi ha hagut "deixadesa", que la formació i l'atenció rebudes han estat "deficitàries" i que tot plegat ha comportat un "infradesenvolupament del menor".Fonts del departament d'Ensenyament han assegurat a l'ACN que l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) que donava suport al professorat de l'escola Marta Mata van recomanar que es derivés l'infant a un centre d'educació especial. Afirmen que la mare de l'Adam s'hi va oposar i que finalment es va decidir traslladar el menor a l'escola Miquel Martí i Pol.Pel que fa a les hores de vetlladora indiquen que "cada centre s'organitza segons les necessitats dels seus alumnes" i adverteixen que més enllà d'aquest servei, l'infant disposava "d'altres suports" per poder ser atès correctament. "Tenia dos professionals a la seva disposició", afirmen els responsables d'Ensenyament que asseguren que a banda de la tutora també hi havia un educador durant diverses hores.En aquesta línia neguen categòricament que l'infant estigués "arraconat" i remarquen que en cassos com el de l'Adam sempre es procedeix a dur a terme un pla individualitzat.Per la seva banda, el director de l'escola Marta Mata, Òscar Garcia, ha rebutjat fer declaracions sobre aquest cas mentre el procediment judicial estigui obert.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)