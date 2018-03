Els manters busquen finançament per promoure la nova marca de roba «Top Manta»

Grup de manters que promouen la marca Top Manta. Foto: Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona

El col·lectiu de manters de Barcelona ha llançat aquest dilluns una campanya de crowdfunding per aconseguir fons per arrencar la producció dels seus primers dissenys de la marca Top Manta, presentada fa nou mesos. Els manters aspiren a aconseguir 20.000 euros com a xifra mínima per llançar el seu "projecte de transformació social".El procés de creació de la marca es va iniciar al juny de 2017, quan el Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona va crear Top Manta per "treure als seus companys del carrer i crear noves oportunitats". El col·lectiu tenia com a objectiu millorar les condicions de vida dels seus integrants i buscar alternatives als productes d'imitació.En el seu moment, la marca ja va sorprendre molt, ha explicat Aziz Faye, membre del Sindicat. El fet, però, és demostrar que el col·lectiu "té capacitat" i és "competitiu". Durant els últims mesos, doncs, i a causa d'un increment de la demanda de productes de la marca, el sindicat ha aconseguit obrir una botiga-taller al barri del Raval, amb una màquina de serigrafiar, i en col·laboració amb PlayGround Do, s'ha eixamplat el projecte de comunicació.Segons han informat, el grup de manters ha volgut que les peces de roba siguin de qualitat i representin valors. Per això, s'ha optat per teixits respectuosos amb el medi ambient -com el cotó de comerç just o materials reciclats-, i també que es respectin els drets laborals de les persones que els confeccionen. D'aquesta manera sorgeix el leit motiv de la col·lecció: roba legal feta per gent il·legal.Amb això, han prosseguit, es busca que el concepte de Top Manta "tingui més valor", i conceben el projecte com una "oportunitat per avançar" cap a un somni que, segons expliquen, és "poder treballar legalment i contribuir a l'economia de Barcelona".El 20% dels beneficis col·lectius de la marca es destinaran al Fons de l'Habitatge, que ajudarà a pagar els lloguers. Un altre 20% es destinarà a un Fons de Salut i, finalment, un 20% restant anirà al Fons Legal per tenir assessorament jurídic i ajudar a pagar les multes. Així, i malgrat que assumeixen que encara no poden treballar legalment, aquests diners ajudaran a "millorar les vides" amb els ingressos que s'aconsegueixin des de l'associació.Amb la campanya de crowdfunding, el Sindicat de Manters busca tenir prou recursos per iniciar la seva activitat legal dins del sector de la moda, i aconseguir el suport de les autoritats per trobar "solucions reals", a través de l'associació. La primera col·lecció de moda de Top Manta es presentarà durant les properes setmanes.

