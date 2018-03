La resposta de Ponsatí a les paraules humiliants de Salvador Illa

Clara Ponsatí i Carles Puigdemont, durant la roda de premsa a Brussel·les Foto: NacióDigital

La consellera d'Ensenyament destituïda pel 155, Clara Ponsatí, no considera un "desastre" recórrer a eleccions si les forces independentistes no poden formar Govern. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Ponsatí valora l'opció de tornar a les urnes perquè el Parlament està "sota xantatge". "No seria tant tremendista de dir que unes noves eleccions serien un desastre. El Parlament està sota xantatge per entitats externes. I si no es pot formar Govern per aquesta raó, els partits independentistes no es podem fer responsables d'aquesta situació", ha afirmat.En referència a les declaracions del secretari d'organització del PSC, Salvador Illa , en què va dir que Catalunya no la trobarà a faltar, la consellera destituïda ha ironitzat que Illa té "via directe" amb Catalunya i ha volgut treure importància a les seves paraules. Tot i així, ha afegit que la política catalana té alguns personatges "de poca qualitat" i que hi ha coses que no cal dedicar-li gaire estona.Després de confirmar que tornarà a la seva tasca com a docent a Escòcia, on ja impartia classes abans de ser nomenada consellera, Ponsatí ha admès que no sap si integrarà el Consell de la República, l'ens presidit per Carles Puigdemont que internacionalitzarà el cas català des de Brussel·les. "No tinc cap proposta en aquest sentit, Esperaré a veure com es concreta", ha apuntat. "No puc ser consellera d'un govern autonòmic a Barcelona", ha afegit.Ponsatí entén que al Regne Unit no ha de patir per una possible extradició. "La justícia britànica no atorga extradicions per raons polítiques. No ho ha fet mai. Indirectament, he comunicat la meva decisió d'establir-m'hi a les autoritats britàniques i escoceses", ha argumentat.

