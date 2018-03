L'Ajuntament de Barcelona, obligat a penjar un retrat del rei Felip VI

El Jutjat contenciós administratiu número 3 de Barcelona ha estimat el recurs presentat per la delegació del govern espanyol a Catalunya contra la retirada d'un bust del rei Joan Carles I del saló de plens de l'Ajuntament de Barcelona , que ara haurà de col·locar un retrat de Felip VI. No obstant això, fonts municipals han subratllat que "la sentència no és ferma", i que l'Ajuntament està ultimant la presentació d'un recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Té de marge per presentar-lo fins al 27 de març.El líder del PP a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, ha demanat aquest dilluns en roda de premsa que es compleixi aquesta sentència, que recorda l'obligació de l'Ajuntament de col·locar el retrat del rei en un "lloc preferent i d'honor del seu saló de plens", cosa que han de complir tots els ajuntaments espanyols.El govern d'Ada Colau va retirar el bust de Joan Carles I del saló de plens el juliol de 2015, pocs mesos després d'iniciar el seu mandat, i va argumentar que ja no era el cap de l'Estat, ja que va abdicar l'any anterior, però no ho va substituir per un retrat de Felip VI.La sentència, del 5 de març, assenyala que Colau va sostenir el setembre del 2015, en un escrit a la delegació del govern, que la retirada no era un incompliment, sinó que pretenien substituir l'efígie de Joan Carles I per una de Felip VI, però que no ho havien fet per no tenir fotos encara que les havien demanat: la delegació ho va rebutjar assegurant que Patrimoni Nacional havia posat a la disposició de les administracions públiques retrats oficials del rei en format digital.Segons el consistori, és el ple el que ha de decidir la simbologia de la sala de plens. És com es preveu a l'article 75 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), que va ser modificat el desembre del 2015 amb el suport de tots els grups excepte Ciutadans i el PP.Aquest article preveu que el ple decideixi sobre la seva simbologia, que ha d'atendre els principis democràtics, de catalanitat, de neutralitat religiosa i de respecte a la singularitat històrica i la capitalitat de Barcelona, han recordat les citades fonts municipals.Han afegit que el ple va acordar el setembre del 2016 amb el vot de tots els grups, i de nou excepte Ciutadans i el PP, encarregar una reforma de la sala de plens, i serà en el marc d'aquesta reforma que es decidirà sobre la simbologia que ha de tenir l'espai.

