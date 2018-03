El PDECat urgeix a formar Govern i crida a evitar noves eleccions

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha exigit aquest dilluns a l'independentisme formar ja Govern i evitar la repetició de les eleccions. En aquest sentit, Pascal ha demanat "posar el col·lectiu" per davant i acabar amb l'article 155."Seguim posant l'accent i seguim reclamant de manera enèrgica que es formi Govern d'una vegada per totes", ha assegurat Pascal, que ha demanat que l'executiu "funcioni" i que l'article 155 sigui foragitat de les institucions catalanes. "Demanem a tothom que sigui tan generós com el PDECat, i que sapiguem posar el col·lectiu per davant", ha ressaltat la coordinadora general del partit, que ha demanat "evitar" noves eleccions.La direcció nacional del PDECat s'ha reunit aquest dilluns en ple bloqueig de la investidura. Jordi Sànchez, el candidat proposat per Carles Puigdemont, ha recorregut primer al Tribunal Suprem abans d'acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg, però existeix la possibilitat que no es pugui sotmetre al debat des del Parlament. En aquest cas, caldria explorar una alternativa -un tercer candidat, després del president a l'exili i de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC)- abans d'anar a noves eleccions . Un escenari que, segons Puigdemont, no seria cap "tragèdia" En cas que calgui trobar un nom nou per superar el bloqueig, caldrà "consensuar-lo", ha recalcat Pascal. Segons ella, no hi ha damunt la taula la possibilitat que Puigdemont renunciï a l'acta, ni tampoc el nom de Jordi Turull com a nou cap de cartell.

