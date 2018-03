​Antón Costas, nou president de la Fundació Cercle d'Economia

Antón Costas, en un imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

El Patronat de la Fundació Cercle d'Economia ha triat Antón Costas com a nou president, en substitució de Carlos Cuatrecasas, ha informat la institució aquest dilluns en un comunicat.Antón Costas (Vigo, 1949) és doctor en Economia i catedràtic de la Universitat de Barcelona (UB). Ja havia estat president del Cercle d'Economia, una de les entitats que ha defensat amb insistència una sortida negociada al conflicte de Catalunya.El Patronat de la Fundació està format pels anteriors presidents del Cercle d'Economia i l'actual president i, juntament amb la gestió del patrimoni immobiliari, la seva acció s'orienta a la formació i el mecenatge empresarial.Quant a l'àmbit de l'educació, destaca el Premi Ensenyament Fundació Cercle d'Economia que, aquest any, arribarà a la seva 11a edició.D'altra banda, en l'àmbit del patrocini i mecenatge empresarial, l'actuació més rellevant és el Premi Carlos Güell de Sentmenat, que aquest any arribarà a la seva 23a edició.En els pròxims anys, a més de continuar amb aquestes dues línies d'actuació, la Fundació Cercle d'Economia pretén constituir-se en un "actor rellevant al necessari debat i formulació de propostes entorn del futur de la democràcia i de l'economia social de mercat".

