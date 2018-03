Els «comuns» avisen que per cada investidura suspesa «guanya la partida el PP»

Aquest dilluns havia d'arrencar el ple d'investidura de Jordi Sànchez. De nou, però, el Tribunal Suprem ha denegat la seva excarceració i el president del Parlament, Roger Torrent, ha ajornat la sessió. "Per cada investidura suspesa guanya la partida el PP", ha advertit la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, davant d'aquest escenari.Els "comuns" consideren "indignant i intolerable" que el jutge Pablo Llarena segueixi "fent política i vulnerant drets polítics", però insten els independentistes a agafar la paella pel mànec i fer front a la "involució democràtica" imposada pel govern de Mariano Rajoy amb "intel·ligència i responsabilitat". Això passa, segons el seu criteri, per proposar un candidat a la presidència de la Generalitat que sigui investit de forma efectiva i recuperi les institucions, ara "segrestades" pel PP. Jordi Turull, un dels noms que més s'ha pronunciat com a possible pla C, no seria, segons els "comuns", una solució perquè difícilment rebria el suport de la CUP.Catalunya en Comú ja ha reiterat en les últimes setmanes que perquè ells entrin en l'aritmètica de la investidura hi hauria d'haver sobre la taula la proposta d'un candidat d'esquerres. Alamany ha lamentat, però, que aquest escenari no es dona perquè ERC "vol continuar sota els designis de Junts per Catalunya" i el pacte segellat després del 21-D pel qual els republicans es quedaven amb la presidència del Parlament i els de la llista de Carles Puigdemont amb la de la Generalitat. "Aquest és el pecat original del bloqueig", ha denunciat la portaveu dels "comuns", que considera que s'està donant a entendre a la ciutadania que les institucions són "patrimoni de Junts per Catalunya".Davant del risc que tot desemboqui en una convocatòria electoral si no es produeix un acord entre els independentistes, els "comuns" consideren que uns nous comicis no són la solució perquè el resultat podria sotmetre el país a la mateixa situació que viu ara. Amb tot, censuren també "la guerra reglamentària" que està fent el PSC presentant recursos al Tribunal Constitucional perquè s'activi el rellotge dels dos mesos per a la investidura. La solució, insisteixen, ha d'arribar de la mà de la política i no dels tribunals.Alamany ha subratllat que mentre es manté "la paràlisi" en l'àmbit polític, la ciutadania "dona lliçons" al carrer. Ha mencionat la vaga feminista del 8 de març però també la mobilització dels pensionistes i d'estudiants del pròxim dissabte. La portaveu de Catalunya en Comú ha llançat un missatge irònic al líder de Cs, Albert Rivera, que es va mostrar disposat a liderar el moviment feminista després de veure l'èxit d'una vaga que inicialment havia criticat: "Que rectifiqui, a la vaga feminista va arribar tard, així que ja pot començar a fer campanya per la vaga dels pensionistes".Davant del nou full de ruta aprovat per Òmnium Cultural aquest cap de setmana i en el qual aposta per eixamplar la base favorable a la República interpel·lant sectors no independentistes, Alamany ha celebrat aquest sender tot recordant que el seu partit està dins del sobiranisme. Amb tot, ha advertit que en els darrers mesos aquesta premissa d'eixamplar la base s'ha venut com "un xec en blanc" per part d'alguns partits i ha recordat que els "comuns" ja van advertir durant la campanya que estendria la mà a ERC i al PSC.

