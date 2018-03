Les dones d'ERC reclamen al partit més contundència amb Salvadó

NacióDigital, la sectorial de dones de la formació també està promovent un posicionament intern que reclama més contundència amb aquest assumpte. Segueix creixent la pressió interna contra el diputat i dirigent d'ERC Lluís Salvadó, després que divendres es filtrés a Antena 3 una conversa amb contingut masclista del republicà. La secretària general del partit, Marta Rovira, va sortir a criticar ràpid els seus comentaris, igual que altres dirigents com la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, mentre que les JERC van reclamar-ne directament la dimissió . A banda, segons ha pogut saber, la sectorial de dones de la formació també està promovent un posicionament intern que reclama més contundència amb aquest assumpte.

Així, malgrat que Salvadó va disculpar-se a les xarxes socials i va demanar que se'l jutgés per "30 anys de fets" i no per una "conversa sarcàstica robada de la intimitat", l'executiva nacional de dones d'ERC -l'òrgan de direcció de l'Assamblea de Dones de la formació- promou un escrit des de dissabte en què critica la "manca de reacció del partit" arran de la filtració i mostra "la seva preocupació amb la postura que s'està prenent". "Les fortíssimes pressions que el partit està rebent per aquesta inacció deterioren la imatge del partit i posen en qüestió la feina feta", asseguren.D'aquesta manera, les dones republicanes estan intentant sumar suports interns a un posicionament que elevaran a la direcció que, tot i no demanar explícitament la renúncia de Salvadó, veuen "imprescindible que ERC es pronunciï públicament sobre les accions empreses i quines accions es prendran al respecte", ja que consideren que "el partit no pot permetre's dir una cosa i fer-ne una altra" i "el que ha passat va més enllà de les dones, del feminisme o del respecte a les persones immigrades, ja que atempta directament a un dels valors més ben preservats d'ERC: la coherència".Segons segueix el text, "l'absència de resposta transmet l'acceptació d'una doble moral i la legitimació d'aquestes actuacions" i, a més, insisteix que "ser el partit referent de l'esquerra implica ser autocrítics i reconèixer els errors quan aquests es produeixen i més quan són en persones amb càrrecs de representatius".En tot cas, les dones d'ERC també lamenten la "filtració interessada", la qual vulnera "de forma més que evident el dret a la intimitat" de dues persones, cosa que suposa "una nova constatació que l'estat espanyol usa tot el que té a les seves mans per atacar" el projecte polític republicà. Igualment, tampoc no posen "en dubte la feina feta per part de les dues persones implicades en interès del partit i del país" -l'altre interlocutor és l'alcalde de la Ràpita, el també republicà Josep Caparrós-.

