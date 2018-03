Mor una persona en l'explosió d'una caseta pirotècnica a Olocau, al País Valencià

Una persona ha mort aquest dilluns en l'explosió a una caseta de la pirotècnia Caballer a la partida de l'Arenal d'Olocau (Camp de Túria). Segons que han informat fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) de la Generalitat Valenciana i dels Bombers de la demarcació de València, l'avís d'una explosió ha entrat a les 09:43 hores i a l'arribada a l'empresa pirotècnica els serveis mèdics han confirmat la mort d'una persona.Les mateixes fonts han afegit que en principi no hi ha més ferits. Al lloc de l'incident s'hi han desplaçat efectius del parc de bombers de l'Eliana, Paterna i Montcada així com el Servei d'atenció mèdica urgent (SAMU), unitats de Suport Vital Bàsic, un metge d'atenció primària i un helicòpter medicalitzat.La Generalitat Valenciana ha informat que després de l'explosió ha activat el Pla d'Emergència Exterior en situació 1. Segons el protocol establert en aquest pla, es constitueix un Lloc de Comandament , es desplacen unitat bàsiques i s'estableixen punts de control al voltant de les instal·lacions afectades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)