El PP endureix la pressió sobre Arrimadas perquè intenti una investidura

El Partit Popular endureix la pressió sobre Inés Arrimadas i alhora demana a Roger Torrent perquè posi fi a la "paràlisi" de la política catalana . El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha tornat a demanar a Inés Arrimadas que "mogui fitxa": "Li demano a Ciutadans que faci un pas i que permeti que el rellotge de la legislatura comenci a córrer".Albiol ha assegurat que Arrimadas no es mou perquè "Albert Rivera no li deixa". El líder del PP ha dit que l'únic que li preocupa a Ciutadans són els seus interessos polítics i ha intentant furgar en les possibles gelosies de protagonisme entre Rivera i Arrimadas: "Rivera no vol que ningú li prengui protagonisme".El cap del PP Albiol ha admès que la líder de Ciutadans potser no tingui un suport majoritari a la cambra, "però no pot ser una figura de sal" i ha de fer "un exercici de responsabilitat" perquè Cs és el partit guanyador del 21-D i si Arrimadas dona un pas, la legislatura començarà a caminar. Albiol ha volgut treure força a l'argument que la dirigent de Cs no disposa de prou suports, ja que tampoc Jordi Sànchez els té i el president de la cambra l'ha proposat.Albiol ha informat que enviaran una carta al president del Parlament que convoqui una reunió amb tots els caps dels grups parlamentaris per buscar una sortida al bloqueig polític. "Torrent s'està sotmetent als advocats de Jordi Sànchez" i "està fent el ridícul". Els advocats de Sànchez "estan prenent el pèl" al Parlament, segons Albiol.El dirigent popular ha reclamat altre cop a Torrent que "presenti un candidat a la presidència que sigui viable", que pugui perdre o guanyar la votació a la cambra, però "que no estigui condicionat" per cap procés judicial en els propers mesos. Albiol ha recordat que Torrent va dir que ajornaria eld ebat d'investidura fins que es pronunciés el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg sobre la possible presència de Sànchez al ple, quan ara els seus advocats han optat per recórrer al Suprem.Sobre la polèmica generada per la conversa gravada a Lluís Salvadó, Albiol ha opinat que "qui fa aquest tipus de comentaris és un impresentable" per "masclisme" i que ERC hauria de prendre decisions sobre el tema.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)