Un 30% dels alumnes d'ESO i Batxillerat van patir alguna agressió sexual el 2017

Un 30% dels alumnes d'ESO i Batxillerat va patir alguna agressió sexual el 2017. Així ho revela un informe de Save the Children sobre els drets dels infants a Catalunya que avança RAC1. L'assetjament més habitual –un 16% assegura haver-lo patit- són les peticions de fotos despullats o amb poca roba. A aquest tipus d'abús s'hi sumen també els insults de tipus sexuals, els missatges sexuals no desitjats i els tocaments.De tots aquests casos, més d'un 70% acaba sense condemna judicial per falta de proves. És per això que l'organització Save The Children demana crear unitats d'atenció a les víctimes, com per exemple les Cases dels Infants que hi ha en alguns països europeus. Així mateix, també sol·liciten que es facin més campanyes de sensibilització i que es millori la formació dels professionals que treballen amb les víctimes d'abusos.

