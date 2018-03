Sheila Avilés i Andreu Simon, campions de Catalunya de curses per muntanya

Andreu Simon s'ha proclamat campió a la X Cameta Coixa. Foto: Josep Maria Montaner.

La X Cameta Coixa a Miravet ha comptat amb la participació de fins a 600 atletes. Foto: Josep Maria Montaner.

L'impressionant paisatge de l'Ebre vora Miravet ha acompanyat tothora els corredors. Foto: Josep Maria Montaner.

Sheila Avilés (AE Matxacuca) i Andreu Simon (AE Intempèrie) s'han proclamat aquest diumenge campions de curses per muntanya individuals a la Xa Cameta Coixa , a Miravet, on han participat fins a 600 corredors, que han recorregut una distància de 21 quilòmetres, tot superant un desnivell positiu aproximat de 1.300 metres, durant una jornada que fins i tot ha arribat a ser xafogosa.L'atleta d'igualada s’ha proclamat campiona de Catalunya de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) amb un temps de 2 hores i 10 minuts i ha revalidat el títol que ja va aconseguir l'any passat. De cara a la copa del món de curses per muntanya, Avilés no hi tindrà pas fàcil, perquè li van a la saga Eli Gordon (AE Lleure Montornès) –actual campiona d’Espanya de curses per muntanya–, ha restat subcampiona de Catalunya amb un temps de 2 hores i 13 minuts, i la catalana d'origen holandès Ragna Debats (CEM La Cameta Coixa), amb 2 hores i 20 minuts, que va fer una gran cursa, tot i estar encara en plena recuperació després de guanyar fa uns dies l’exigent cursa per etapes The Coastal Challenge, a Costa Rica.Entre els homes, ja des de l'inici de la cursa Andreu Simon s’hi ha mantingut al capdavant, amb un ritme molt alt que ha portat al front de la carrera només als més preparats. Simon ha guanyat la cursa amb autoritat, i ha travessat la meta amb un temps d'1 hora i 52 minuts. El flamant campió de Catalunya de curses per muntanya individuals, ha notat l'alè al clatell del corredor andalús Mario Olmedo –segon, també a l'edició de 2017– que ha arribat a només cinc segons, seguit del Diego Cardozo, (AE Matxacuca), que s'ha proclamat subcampió del campionat amb 1 hora i 53 minuts; Jonatan Cuesta (AAE Escola Treball) ha estat quart a la cursa i ha pujat al podi vàlid del campionat com a tercer classificat, ja que Mario Olmedo no ha corregut amb llicència FEEC.Ja fa fa 10 anys que Miravet (Ribera d'Ebre), capital de l'antiga Castellania d'Amposta –en part avui la Terra Alta–, acull la cursa per muntanya de la Cameta Coixa , que és la III del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre. Els paisatges, la història i la natura es donen la mà per oferir-nos un recorregut que és fa difícil d'oblidar. Aquest ja és el tercer any que la cursa absoluta forma part de les curses de la FEEC, i enguany a més ha fet el campionat de Catalunya individual.El lliurament de premis del campionat català s’ha celebrat a la plaça de l’Arenal de Miravet plena de gom a gom, i ha comptat amb l'assistència del president de la FEEC, Jordi Merino.Les classificacions de la cursa es poden consultar al lloc web de 9hSports El fotògraf i camera de, Josep Maria Montaner, a peu de cursa, va poder oferir-nos aquests vídeos en directe.

