Veten l'entrada a un aficionat a l'Estadi de França a París per dur una estelada

La presència d'estelades en estadis de futbol catalans com el Camp Nou o Cornellà-El Prat han estat sempre focus mediàtics de polèmica. Ara bé, el darrer episodi d'aquesta constant batalla entre la política l'esport no ha tingut lloc a Catalunya. Ha estat a París, a l'Estadi de França, on la selecció francesa disputava un partit de rugbi contra Anglaterra. La seguretat del recinte va vetar l'entrada a un aficionat per dur una estelada, tal com detalla el diari Le Indépedant El seu nom és Benjamin Massot, originari de la població de Vernet, a la Catalunya Nord. És un gran admirador del torneig Sis Nacions i, tal com assegura en declaracions al mateix mitjà, ha estat en partits de la selecció francesa i l'USAP durant "vint anys" lluint l'estelada i no s'havia trobat amb "cap problema".Segons relata, el vigilant no va importar-li aquesta explicació de Massot i es va limitar a repetir-li que així no podria accedir a l'estadi. L'aficionat es va veure obligat a deixar l'estelada. Le Indépendant remarca que el primer ministre, Edouard Philippe, va assistir al partit i posa sobre la taula si hi va haver una relació "causa-efecte".

