Sis intoxicats i una vintena de desallotjats en l'incendi d'un habitatge a Cubelles

Sis persones han resultat intoxicades de poca gravetat aquest dilluns a la matinada en l'incendi d'un habitatge a Cubelles, al Garraf. El mateix incendi també ha obligat els Bombers de la Generalitat de Catalunya a desallotjar 18 persones més.Tal com informen els mateixos bombers, es tracta del segon pis d'un edifici de quatre plantes situat al Passeig de Vilanova, número 11, de la localitat. L'avís s'ha produït a tres quarts de cinc de la matinada i fins al lloc s'hi han traslladat cinc dotacions.Per la seva banda, també s'ha desplegat amb rapidesa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per traslladar els sis intoxicats a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, on han estat atesos poca estona després.

