Quim Monzó, sobre l'empresonament de Cuixart: «Encara no he trobat la manera d'escriure-li»

Quim Monzó, durant l'entrevista a Catalunya Ràdio Foto: Catalunya Ràdio

Quim Monzó, cinquantè Premi d'Honor de les Lletres Catalanes , ha valorat l'actualitat política des dels micròfons d'El Matí de Catalunya Ràdio. L'escriptor ha subratllat que no ha sabut com agrair el guardó a Jordi Cuixart, empresonat a Soto del Real. "Encara no he trobat la manera d'escriure-li", ha dit. "Tinc un esborrany", ha afegit. Monzó ja ha denunciat en els darrers dies l'anomalia que aquest sigui el primer cop que un president d'Òmnium Cultural -que concedeix el premi- no pugui conversar directament amb el guardonat.Sobre la situació política a Catalunya, Monzó s'ha limitat a afirmar que l'escenari és "desconcertant". L'escriptor també ha opinat sobre el moment que viu la llengua catalana, ara que l'escola catalana és en el punt de mira de l'Estat. "En certs llocs han hagut de fer les classes de català en castellà. Passejeu-vos per les aules i veureu que la immersió lingüística és de pa sucat amb oli", ha afirmat.Monzó s'ha referit al cas Lluís Salvadó i la conversa de to masclista filtrada a Antena 3 . "Ara la censura no és en vertical, és en horitzontal. Dius coses que deies fa 30 anys i a les xarxes socials et massacren. Arribarà un dia que no es podrà dir res perquè 50.000 individus et massacren", ha reflexionat sobre la reacció de les xarxes. Recorrent a la ironia, l'escriptor ha refelxionat sobre les converses que es refereixen al sexe contrari i ha celebrat l'ús del terme "mamelles". Ha admès, però, que el cas de Salvadó és més denunciable perquè la conversa versava sobre la tria d'un càrrec. "No conec ningú que no hagi fet comentaris així", ha dit. "Suposo que ja deu haver dimitit", ha afegit.

