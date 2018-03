VÍDEO El president d'un club de futbol grec salta al camp i amenaça l'àrbitre amb una pistola

Es que la imagen es terrible, el dueño del PAOK baja al campo con la pistola y se la enseña al árbitro, luego se lleva a los jugadores para adentro y en vez de suspender el partido definitivamente están esperando para acabar el encuentro, que iba en el 88



Imatge impactant en el futbol grec. El president del PAOK de Salònica, Ivan Savvidi, va saltar a la gespa a mig partit (encara quedaven cinc minuts per jugar) i es va dirigir a l'àrbitre per amenaçar-lo, davant la perplexa mirada dels jugadors tant del rival com del seu propi equip. El fet alarmant, però, és que Savvidi duia, tal com informa el programa Carrusel Deportivo de la SER i es pot apreciar en les imatges següents, un revòlver enfundat en el cinturó.El president, extremadament descontent amb el paper de l'àrbitre, va endur-se els futbolistes del seu club cap al vestidor. Tot això envoltat d'agents de seguretat que van saltar a la gespa darrere seu. Tal com informen des del mateix programa de ràdio, el col·legiat no va suspendre el partit immediatament i va decidir esperar a veure si els jugadors retornaven.La imatge s'està convertint en viral i ja ha donat la volta al món. Diversos sectors de l'esfera futbolística internacional ja han mostrat el seu rebuig frontal a aquests fets.

