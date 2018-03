Albert Rivera intenta lloar les víctimes dels atemptats de l'11-M i en surt escaldat

Hoy se cumplen 14 años del atentado del 11M. Las víctimas del terrorismo son héroes de nuestra democracia: nunca tuvieron sed de venganza, siempre sed de justicia y dignidad. Los españoles os lo debemos, siempre estaremos a vuestro lado. Gracias por vuestro ejemplo. pic.twitter.com/vcKrW8iW7T — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 11 de marzo de 2018

Tampoco te olvides de los asesinatos de los fascistas.Esos que nunca condenas. Igual de canallas unos y otros. pic.twitter.com/5sxDt88n3o — Alfredo (@lual1900) 11 de marzo de 2018

Hay que ser miserable para ilustrar el aniversario del 11M con fotos de protestas contra ETA. Seguir alentando, 14 años después, las teorías de la conspiración (sobradamente desmontadas) es seguir humillando a las víctimas. Sinvergüenza. — Alex Sanchis 🇵🇸🇸🇾🇨🇺 (@AlexSanchis93) 11 de marzo de 2018

Miserable, ¿lo de poner fotos de manifestaciones contra ETA de otros atentados es porque sigues insinuando que el atentado del 11 de marzo fueron ellos? — eXcolar (@eXcolarnet) 11 de marzo de 2018

Eres vomitivo utilizando imágenes de las manifestaciones por M. A. Blanco. Un oportunista que se intenta subir a todos los carros para apuntarse tantos. — David Figueras Ortiz (@DavidFi9) 11 de marzo de 2018

Hoy que lazo te vas a poner?....También lideras este movimiento? ....eres un oportunista y solo te mueves por posibles votos. — José M Almería (@jmacacio) 11 de març de 2018

Me postulo para ser tu community manager!. El tuyo se ha equivocado de foto!!!. El 11M no fue ETA!!! , o si?...Me estais liando!... Aquí està la foto que querías. Manifestación de repulsa el 12M en Madrid pic.twitter.com/xlgsQ8t42b — Oriol Solà (@sol_oriol) 12 de març de 2018

Twitter s'ha convertit en una zona extremadament hostil per alguns polítics. Aquells més mediàtics s'enfronten, dia sí i dia també, a les crítiques ferotges dels usuaris. Un d'ells és, com no podia ser d'una altra manera, el líder de Ciutadans, Albert Rivera. Aquest diumenge va compartir un tuit lloant les víctimes de l'atemptat terrorista de l'11 de març del 2004 a Madrid. Ara bé, la xarxa no va passar per alt l'elecció de les paraules i, sobretot, de les imatges per il·lustrar el text.Rivera destaca que, en el catorzè aniversari dels fets, cal recordar les víctimes com "herois de la nostra democràcia" perquè mai van tenir "set de venjança, sempre set de justícia i dignitat". Són diversos els usuaris que critiquen etiquetar d'herois aquelles persones, que, per desgràcia, van perdre familiars en un atemptat. Tot i això, la majoria de crítiques al líder de la formació taronja arriben per utilitzar fotografies de, tal com apunten alguns usuaris, de manifestacions contra l'activitat d'ETA.

