La policia de Montornès del Vallès incorpora càmeres als uniformes

La Policía Local de Montornès del Vallès ha obtingut l'autorització del departament d'Interior per incorporar càmeres als uniformes per gravar els seves actuacions. Segons ha informat el consistori, es podran utilitzar en els casos en què hi hagi risc per als agents o per a terceres persones. "L'ús d'aquest sistema permetrà incrementar el grau de protecció de la ciutadania durant les actuacions policials i, alhora, protegir els agents i evitar la tergiversació de les seves actuacions o l'ús d'imatges manipulades enregistrades amb telèfons mòbils", ha precisat l'ajuntament.Com a mínim, un agent de cada patrulla durà el dispositiu que només podrà utilitzar d'acord amb els criteris inclosos en un protocol elaborat per la pròpia Policia Local. Entre les limitacions d'ús hi ha el fet que només es podran fer servir en aquelles situacions de risc per als agents o per a terceres persones, en la seva vida o integritat física o danys en els béns públics.

