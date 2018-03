Un jugador del Racing Bonavista de Tarragona, traslladat a urgències per una brutal agressió

Un jugador del Racing de Bonavista de Tarragona ha estat agredit quan es dirigia a buscar el seu cotxe amb la seva parella un cop finalitzat el partit de futbol que enfrontava al seu equip amb el Camp Clar Atlètic. Segons ha pogut saber, es tracta d'Adrián Hurtado, qui ha rebut més d'un cop a la cara, concretament a la boca.Els fets han passat quan un jugador del Camp Clar ha esperat Hurtado a fora del camp i li ha propinat l'agressió. Després dels cops ha caigut a terra, amb la cara ensangonada. El jugador ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII per ser atès per les ferides. Almenys tres patrulles dels Mossos s'han personat al lloc per esclarir què ha passat.Cal remarcar que els fets han passat fora de les dependències municipals i caldrà veure fins a on pot arribar la Federació Catalana de Futbol, en cas que vulgui actuar.El jugador presentarà una denúncia contra el jugador que l'ha agredit, ja que ha estat identificat. El club, el Racing de Bonavista, està previst que faci un comunicat denunciant aquests lamentables fets.El partit corresponent a la jornada 24 de la Tercera Divisió Catalana, grup 2, ha acabat amb la victòria dels locals per 2-1. Segons ha pogut saber aquest diari, almenys una desena d'integrants de l'equip del Camp Clar provenen del Racing Bonavista.

