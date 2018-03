La Colla Vella dels Xiquets de Valls demana retirar la bandera espanyola en una actuació a Sicília

Gran @collavella. Forcen a retirar la bandera espanyola d'on feien una actuació a Sicília amb altres grups d'arreu. pic.twitter.com/jcBFJIw8dx — Risto Minyons (@RistoMinyons) 11 de març de 2018

La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha participat, aquesta setmana, a la 73a edició del festival Mandorlo in Fiore, celebrat a Sicília. Aquest diumenge, en l'acte de cloenda, han demanat la retirada de la bandera espanyola del lloc on onejaven la resta i que finalment ha desaparegut del lloc.L'usuari de Twitter Risto Minyons s'ha fet ressò d'aquest gest dels castellers de la capital de l'Alt Camp i ho ha compartit a través d'una piulada.La companyia castellera ha participat aquesta setmana en aquest festival, que mostra la cultura tradicional d'arreu que la Unesco té classificats com a patrimoni immaterial de la humanitat.Es dona la circumstància que la mateixa colla ha protagonitzat un altre acte reivindicatiu, també al llarg de la jornada castellera. En un castell aixecat han reclamat la llibertat dels presos polítics i han mostrat el seu suport els exiliats, desplegant un bandera blanca amb el llaç groc.

