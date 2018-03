La Colla Vella dels Xiquets de Valls demana la llibertat dels presos polítics a Sicília

És així com ens hem de comportar cada minut possible.



Canviar els sentiments envers la pàtria és una tasca fins i tot per els espanyols difícil de portar a terme. Voler-nos espanyols per força, i per els segles dels segles com escriu la persona anònim de les 23.14, només

fa evident que no ens estimen¡¡¡¡



Felicitacions als xiquets de Valls