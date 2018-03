L'ANC s'implica en la negociació: exigeix formar Govern i endurir el full de ruta

"Per què ens vam trencar la cara l'1-O? Per res?", s'ha preguntat aquest diumenge l'ANC davant milers de ciutadans

Manifestació de l'ANC a Barcelona Foto: Albert Alemany

Agustí Alcoberro, en el discurs final de la manifestació de l'ANC. Foto: Albert Alemany

La manifestació de l'@Assemblea clou amb els membres del secretariat a l'escenari i el cant dels segadors per part dels milers d'assistents https://t.co/cygfC2kmnE pic.twitter.com/suOYCpp3iQ — NacióPolítica (@naciopolitica) 11 de març de 2018

Jordi Pesarrodona, amb nas de pallasso, junt a altres "herois anònims" de l'1-O. Foto: Albert Alemany

Manifestants reclamant la República, just abans de començar la mobilització. Foto: Albert Alemany

Als #presospolítics no els han d'indultar, els han d'alliberar. Són ostatges d'un estat policial. Per això plantem cara. Per això avui milers de persones sortiran de nou al carrer. Per això els republicans hem d'anar junts i sense fissures per derrotar-los #RepúblicaARA — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 11 de març de 2018

Els manifestants clamen per la "unitat" de les forces independentistes i reivindiquen Puigdemont com a president, mentre avança la capçalera de la manifestació de l'@Assemblea https://t.co/cygfC2kmnE pic.twitter.com/EKustIjqP1 — NacióPolítica (@naciopolitica) 11 de març de 2018

Els assistents a la mobilització de l'@Assemblea exigeixen valentia als polítics amb nombrosos crits de "ni un pas enrere" https://t.co/cygfC2kmnE pic.twitter.com/N1CapjUO7D — NacióPolítica (@naciopolitica) 11 de març de 2018

Manifestants a la mobilització de l'ANC a Barcelona. Foto: Albert Alemany

La qüestió també marca el debat entre els candidats a liderar el nou secretariat de l'ANC mentre que Òmnium ja s'ha posicionat en línia amb la recerca de nous suports . Tot i això, la direcció sortint de l'Assemblea ha volgut fixar posició i, enmig d'unes negociacions complicades davant els vetos de l'Estat als candidats a la investidura, ha aterrat en el debat mobilitzant milers de persones per pressionar per la línia més contundent quant als passos endavant per fer efectiva la declaració d'independència. L'ANC vol formar Govern i desplegar la República, i donar sentit així a l'1-O.La convocatòria era ben clara i els parlaments no s'han desmarcat d'aquest objectiu. En aquest sentit, la CUP somreia i se sentia còmode enmig d'una reivindicació que compartia -el diputat de Carles Riera ha liderat la representació dels anticapitalistes-, mentre que JxCat i ERC no han desembarcat amb la força amb què ho van fer en anteriors mobilitzacions de l'ANC. Els diputats republicans Carme Forcadell i Ernest Maragall han liderat la comitiva d'ERC mentre que Josep Costa ha representat JxCat. Neus Munté i Xavier Trias han estat la veu del PDECat. Malgrat el suport ciutadà congregat al desplegament de la República, el cert és que la manifestació no ha tingut el fort clamor d'altres accions recents. De fet, la Guàrdia Urbana ha xifrat el nombre d'assistents en 45.000, mentre que l'11 de novembre -per protestar contra els empresonaments polítics - la va elevar fins a 750.000."Ja no som ni ens entim ciutadans del regne d’Espanya. Som i ens sentim ciutadans de la República catalana. I com a ciutadans exigim la seva implementació i ple desenvolupament com una nació mes dins comunitat de nacions lliures del mon", ha asseverat el vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, en el seu contundent discurs de tancament.Així mateix, Alcoberro ha reivindicat les grans mobilitzacions dels últims mesos per refermar la seva exigència, referint-se a l'1 d'octubre, la protesta de l'11 de novembre, la gran marxa a Brussel·les i fins i tot la victòria electoral del 21-D. "Mai tornarem enrere!", ha clamat i ha lamentat que encara no hi hagi Govern, "una situació que no pot mantenir-se". Tot i això, també ha insistit que aquest ha d'"avançar de manera decisiva cap a la implementació de la República".Igualment, el dirigent de l'ANC ha defensat "la sobirania del Parlament", ja que ha insistit que només la cambra catalana "pot triar el president", criticant que els tribunals espanyols hagin vetat tant les candidatures de Carles Puigdemont com posteriorment la de Jordi Sànchez. "Tenim la majoria al Parlament per poder implementar la República, i cal fer-ho de manera immediata!", ha reclamat, així com ha reconegut la tasca de la comunitat educativa, tant pel que fa als atacs que es preparen contra la immersió lingüística com a la persecució de professors que van debatre a classe sobre l'1-O.Finalment, ha cridat a actuar "units" les entitats sobiranistes com Òmnium, l'AMI o Súmate, amb una "estratègia victoriosa", en paral·lel als partits. De fet, tot i que Òmnium no convocava la mobilització -la seva línia és diferent a la del lema-, el seu vicepresident, Marcel Mauri, estava a la pancarta de la capçalera, junt a Alcoberro o l'expresidenta del Parlament i de l'ANC Carme Forcadell. Per cloure l'acte, el dirigent de l'Assemblea ha fet pujar els membres del secretariat -que es renova el 17 de març-, amb els quals s'ha cantat Els Segadors:Abans que ell ha agafat la paraula Jordi Pairó, coordinador de la comissió d'Incidència política de l'ANC, que ha carregat durament contra la manca d'entesa dels partits i els dubtes entorn el projecte republicà. "El poble sempre hi ha estat. Ara no volem tornar a l'autonomia. Us toca, polítics, obeir el mandat!", ha clamat, ha que no veu "la mateixa determinació al Parlament" que entre la ciutadania. "Per què ens vam trencar la cara l'1-O? Per res?", s'ha preguntat, i encara ha tornat a qüestionar: "Què vol dir un Govern efectiu?".Així mateix, a banda de l'ANC, el protagonisme l'han tingut aquells "herois anònims" que van defensar les urnes l'1-O o que han patit represàlies arran del procés, ja sigui des de l'àmbit de la universitat, pensionistes, bombers, voluntaris, o fins i tot pallassos i mecànics. Tots aquests ciutadans que "se l'han jugada" per la República han reclamat als polítics que la despleguin. I els manifestants han respost amb un unànime "no estàs sol" de suport al mecànic que es va negar a arreglar vehicles de la Policia Nacional. Al seu torn, Jordi Pesarrodona, conegut per haver protestat davant la intervenció policial amb un nas de pallasso, ha tornat a aparèixer així, i ha clamat: "Visca la República!".D'aquesta manera, la CUP és el partit que s'ha sentit més còmode amb el missatge de la manifestació, ja que ha vist reforçada la seva estratègia negociadora de cara a la investidura. La diputada d'aquesta formació Natàlia Sànchez, de fet, ha opinat que JxCat i ERC "no han trucat a la porta adequada" si l'objectiu és un Govern autonòmic. Per contra, segons ha insistit, "per fer Govern és imprescindible fer República" i afegeix que la proposta d'acord de JxCat i ERC és similar a l'anterior però compta amb alguns "avenços".De fet, ha assegurat que la CUP comparteix l'objectiu de la manifestació i anima el sobiranisme a superar el "derrotisme". A banda de Sànchez, el diputat i cap de files de la formació, Carles Riera, hi ha assistit, mentre que, per part d'ERC, hi havia Carme Forcadell, el diputat Ernest Maragall, l'eurodiputat Jordi Solé o el dirigent Isaac Peraire. Els republicans, de fet, han destacat que allò "més urgent" és formar Govern i sumar noves adhesions al procés.Per part del PDECat, hi havia la seva presidenta, Neus Munté, i, quant a JxCat, el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa, que ha defensat que "Jordi Sànchez és un candidat que ostenta tots els drets". Així mateix, el president català, Carles Puigdemont, ha donat suport a la convocatòria en una piulada en què defensa que "als presos polítics no els han d'indultar, els han d'alliberar", ja que són "ostatges d'un estat policial". Per això, afirma, "milers de persones sortiran de nou al carrer" i les forces independentistes han "d'anar junts i sense fissures per derrotar-los":De fet, els manifestants a la manifestació han clamat durant la mobilització per la "unitat" de les formacions independentistes, així com reivindicaven la figura del president exiliat amb el càntic de "és Puigdemont, el nostre president":Igualment, els milers de concentrats han reivindicat fermesa a la formacions republicanes, a qui els exigien "ni un pas enrere", mentre avançava la capçalera:

