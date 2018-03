Rescaten tres alpinistes a la canal de l'Ordiguer del Cadí per la trencadissa d'una placa de neu

El rescat amb l'helicòpter fet pels Bombers Foto: Bombers



Un bomber rescatant la persona ferida per traslladar-la a l'hospital Foto: Bombers



L'helicòpter marxant de la zona, tot i la nuvolositat Foto: Bombers



El lloc on han practicat el rescat Foto: Bombers

Els Bombers de la Generalitat han rescatat tres alpinistes aquest diumenge al migdia a la canal de l'Ordiguer, a la Serra del Cadí, després que una placa de neu per on es movien s'hagi trencat.Un dels accidentats s'ha precipitat per la pendent de la canal i ha patit diversos traumatismes al cap i a la cara sense caràcter de gravetat. El ferit ha estat evacuat amb un helicòpter del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) a l'Hospital de Cerdanya (Puigcerdà).Els seus companys s'han quedat en un esperó de roca i han pogut descendir pel seu propi peu, acompanyats per membres del cos de Bombers, que els han dut fins al seu vehicle. Un d'ells s'ha fet un tall a la cama amb un grampó.Els fets han passat sobre les 12 del migdia a la canal de l'Ordiguer, que es troba al terme municipal de Montellà i Martinet i té una llargada de 450 metres, amb una inclinació que pot arribar als 60 graus. Quan els membres del grup estaven a punt d'arribar al cim de la canal, s'han vist sorpresos pel despreniment d'una placa. Tot i les condicions de vent i poca visibilitat, l'helicòpter dels Bombers ha pogut efectuar el rescat de l'accidentat.

