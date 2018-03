Salvadó: «No sé què decidiré fer les properes hores, estaré a disposició del que consideri el meu partit»

Lluís Salvadó ahir a la tarda en una imatge d'arxiu a Tortosa. Foto: S.C.

El diputat d’ERC, Lluís Salvadó, ha assegurat en una publicació al seu compte de Facebook que no sap què decidirà fer les “properes hores” però sosté que, com sempre, estarà a disposició “del que consideri el meu partit”. El rapitenc ha tornat a demanar disculpes “a totes les dones i homes que s’han sentit ofesos i decebuts”, especialment a la seva “família d’ERC”, per una conversa “del tot improcedent i descontextualitzada”.En aquest sentit, ha lamentat que després de 30 anys de “militància activíssima en els valors republicans” i de lluita “contra totes les discriminacions” hagi de passar per un “miserable masclista” i espera, alhora, que se’l jutgi per “30 anys de fets” i no per una “conversa sarcàstica robada de la intimitat”. “Hi insisteixo per si algú ha interpretat que estem davant de la norma i no pas de l’anècdota, però per molt desafortunada que sigui, no passa de ser un bolet aïllat”, ha reblat.Dos dies després de la filtració a Antena 3 de la polèmica conversa telefònica, Salvadó ha volgut donar explicacions perquè personalment, ha remarcat, ho necessita, així com les persones del seu entorn. Ha lamentat que des de fa més d’un any estan sotmesos a una pressió brutal pels “poders d’un Estat disposat a tot” i que aguanten com “bonament” poden perquè el fet que Oriol Junqueras sigui a la presó els “obliga moralment a resistir”. “Si ell aguanta a Estremera, nosaltres estem obligats a tot, però les forces comencen a flaquejar a casa”.Així, ha assegurat ser coincident que l’estratègia d’enfonsar-los “políticament i, sobretot personalment” no pararà i resistir avui creu que no garanteix resistir en un futur.El també exsecretari d’Hisenda ha insistit que la conversa incloïa una “conya de molt mal gust” que cap dels que l’han sentit en pot desxifrar el significat real perquè “forma part d’un codi personal de vivències compartides”. “Una conversa entre dues persones que es coneixen profundament i saben que ni un ni l’altre pensen ni han fet mai el que estan dient”, ha precisat.Així, no ha amagat que en trobades d’amics sovint estan “poc per l’estètica” però insta a penjar a Twitter “les seves contrassenyes” a qualsevol que cregui que no té una conversa o un correu del que avergonyir-se en veure’l als diaris.Amb tot, ha afegit que és conscient que s’ha de ser “profundament crític” amb el llenguatge masclista i amb tot el que comporta “la cosificació de la dona en tots els espais” com creu que ha fet sempre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)